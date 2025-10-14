Palwal News: अलावलपुर रोड में लगा रहा तीन घंटे तक जाम, फंसी एंबुलेंस; बजाती रही सायरन

अशोक कुमार यादव, पलवल। अलावलपुर रोड पर सोमवार को आमने सामने से आ रहे वाहनों के आड़े-तिरछे खड़े हो जाने से जाम लग गया। रोड पर करीब तीन घंटे तक दो किमी लंबा जाम लगा रहा। इससे सैकड़ों वाहन जाम में फंसे रहे। दोपहर के समय ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई। जाम में एंबुलेंस भी फंसी रही। आरओबी पर फंसी एंबुलेंस सायरन बजाती रही, मगर उसे निकलने के लिए जगह ही नहीं मिल सकी। लोग चाहते हुए भी एंबुलेंस को जगह नहीं दे पा रहे थे।

एंबुलेंस चालक ने बताया कि वह अलीगढ़ से मरीज को लेकर फरीदाबाद में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराने के लिए जा रहा है। मगर एक घंटे से अधिक का समय हो गया है। अभी तक रास्ता नहीं मिल पा रहा है है। इस रोड पर जेवर की ओर जाने के लिए भारी लोडिंग वाहनों का दबाव भी रोज की तरह रहा।

इससे दोपहर 2 बजे के करीब तो ट्रकों, बसों, ट्रैक्टरों व मोटर साइकिलों की लंबी कतार लग गई। दो घंटे बाद पहुंची ट्रैफिक पुलिस को भी जाम खुलवाने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। एक-एककर वाहनों को आगे बढ़ाया गया। तब जाकर जाम खुल सका।

बता दें कि इन दिनों अलीगढ़ रोड पर निर्माण कार्य चल रहा है। जिसके चलते अलीगढ़ रोड को पूरी तरह से 15 अक्टूबर तक बंद कर दिया गया है। ऐसे में इस रोड से अलीगढ़, जेवर, खुर्जा, मेरठ,गाजियाबाद, सोनीपत सहित अन्य शहरों के लिए गुजरने वाले वाहनों अलावलपुर रोड तथा रसूलपुर रोड से होकर गुजारा जा रहा है। ऐसे में आए दिन इस अलावलपुर रोड तथा रसूलपुर रोड पर जाम की स्थिति बनी रहती है।

दोपहर 12 बजे अचानक अलावलपुर रोड पर अनाज मंडी में धान लेकर आए किसानों ने अपने-अपने ट्रैक्टर आड़े तिरछे रोड पर लगा दिए। जिससे धीरे-धीरे रोड पर जाम की स्थिति बनने लगी। देखते ही देखते दस-15 मिनट मेंं आने जाने वाले वाहनों को जल्दी में निकालने के चक्कर में आड़े तिरछे खड़े हो गए। ऐसे में अलावलपुर रोड से गुजर रहे रेलवे ओवर ब्रिज पर वाहन जाम में फंस गए। देखते ही देखते रोड के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। करीब तीन घंटे तक लगे जाम में दो से अधिक किमी तक वाहन फंसे रहे।

दोपहर दो बजे जाम की स्थिति ओर विकट हो गई जब स्कूलों की छुट्टी हुई। ऐसे में रेलवे ओवर ब्रिज के दोनों ओर स्कूल बसें, इकों कारे भी आकर खड़ी हो गईं। ऐसे में वाहन सवार लोग परेशान होते रहे। सूचना पर यातायात पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे और जाम खुलवाने में जुट गए। दोपहर बाद तीन बजे जाम खुलने पर आवागमन बहाल हो सका।

स्थानीय लोगों को शहर तक आने में लगा दो घंटे का समय अलावलपुर रोड किनारे बसी कालोनियों कैलाश नगर, मोहन नगर, नया गांव, जनौली, अलावलपुर गांव सहित यमुना खादर के लोगों को पलवल शहर पहुंचने में दो से तीन घंटे का समय लग गया। कैलाश नगर निवासी सोनू ने बताया कि वह अपनी कार लेकर बस अड्डा चौक तक आया था। मगर दो घंटे का समय लग गया है बस अड्डा पहुंचने में।

नदारद रहे ट्रैफिक पुलिसकर्मी ट्रैफिक पुलिस को पता है कि इन दिनों अलावलपुर रोड पर यातायात का काफी दबाव है। इसके बाद भी ट्रैफिक पुलिस आए दिन चौक-चौराहों से गायब रहती है। इसी का नतीजा है कि इस रोड पर पूर दिन जाम की स्थिति बनी रही है। अलावलपुर चौक पर पुलिस कर्मी तो तैनात हैं, मगर वो फ्लाई ओवर के नीचे कुर्सी बिछाकर आराम करते दिखाई देते हैं।