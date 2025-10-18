Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पुलिस के हत्थे चढ़ा 33 साल से फरार चल रहा इनामी बदमाश, हैदराबाद से हुई गिरफ्तारी; कई राज्यों की पुलिस को थी तलाश

    By Ankur Agnihotri Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 05:08 PM (IST)

    जिला एसटीएफ ने हैदराबाद में 33 वर्षों से फरार चल रहे एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। यह अपराधी कई राज्यों में सक्रिय था और पुलिस को उसकी लंबे समय से तलाश थी। गुप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ ने छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया। उसकी गिरफ्तारी से कई मामलों के सुलझने की उम्मीद है।

    prefferd source google
    Hero Image

    गिरफ्तार किया गया आरोपी राशिद। जागरण

    जागरण संवाददाता, पलवल। स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की पलवल यूनिट ने 33 साल से फरार चल रहे इनामी बदमाश को तेलंगाना के हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। बदमाश पर दस हजार रुपये का इनाम घोषित था। आरोपित पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा सहित कई स्थानों पर अपहरण, हत्या के प्रयास, लूट और गैंगस्टर एक्ट समेत करीब 20 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपित की पहचान नूंह जिले के डूंगेजा गांव के रहने वाले राशिद के रूप में हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एसटीएफ ने किया पलवल पुलिस के हवाले 

    जिला एसटीएफ टीम ने अपराधी को हैदराबाद से गिरफ्तार कर पलवल पुलिस के हवाले कर दिया है। एसटीएफ प्रभारी अनिल छिल्लर ने बताया कि राशिद ने सबसे पहले वर्ष 1992 में पुन्हाना थाना क्षेत्र में एक घर में घुसकर आपराधिक घटना को अंजाम दिया और घर के मालिक को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया था।

    प्रभारी छिल्लर के अनुसार, बदमाश अपने साथियों के साथ मिलकर आपराधिक वारदातों में सक्रिय हो गया। वह गुरुग्राम, नूंह, फरीदाबाद, पलवल, अलवर, मथुरा, बरसाना सहित विभिन्न क्षेत्रों में लूट, हत्या के प्रयास, अपहरण, डकैती के अलावा गैंगस्टर एक्ट के तहत जघन्य अपराधों में शामिल रहा।

    उन्होंने बताया कि राशिद ने वर्ष 2000 में मथुरा सदर थाना पुलिस पर हत्या के प्रयास की नीयत से फायरिंग भी की थी। इसके बाद, वर्ष 2005 में उसने अपहरण और फिरौती की वारदात को अंजाम दिया और लगातार फरार चल रहा था।

    पहचान छुपाकर ठिकाने बदल रहा था आरोपी

    एसटीएफ प्रभारी ने बताया कि टीम लगातार इस बदमाश का पीछा कर रही थी, लेकिन वह लगातार अपनी पहचान छुपाकर ठिकाने बदल रहा था। आखिरकार, टीम ने बृहस्पतिवार को बदमाश को हैदराबाद से पकड़ लिया। टीम ने आरोपित को अपहरण के मामले में पलवल पुलिस के हवाले कर दिया है,। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की सूचना विभिन्न राज्यों की पुलिस को दे दी है।