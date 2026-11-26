संवाद सहयोगी, होडल (पलवल)। शहर की अनाज मंडी और पुरानी जीटी रोड सब्जी मंडी के आसपास क्षतिग्रस्त सीवर मैनहोल और ऊंचे-नीचे लगे ढक्कन वाहन चालकों व राहगीरों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। कहीं मैनहोल के ढक्कन टूटे हुए हैं तो कहीं सड़क से काफी नीचे धंस चुके हैं।

इससे वाहनों के गड्ढों में फंसने और दोपहिया वाहन चालकों के गिरने का खतरा बना हुआ है। स्थानीय दुकानदारों और राहगीरों की शिकायतों के बावजूद संबंधित विभाग के अधिकारी समस्या की सुध नहीं ले रहे हैं। शहर की सबसे बड़ी अनाज मंडी में पिछले दो महीने से जगह-जगह सीवर मैनहोल क्षतिग्रस्त हैं। उनके ऊपर रखे ढक्कन भी टूटे हुए और आड़े-तिरछे हैं। इनकी मरम्मत के लिए मंडी व्यापारियों और राहगीरों की ओर से लगातार अधिकारियों को अवगत कराया जा रहा है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है।

फसल सीजन में बढ़ी परेशानी इन दिनों अनाज मंडी में धान और कपास की फसल का सीजन चल रहा है। बड़ी संख्या में किसान और व्यापारी वाहनों के जरिए फसल लेकर मंडी पहुंच रहे हैं। ऐसे में रास्तों पर बने गड्ढे और क्षतिग्रस्त मैनहोल परेशानी बढ़ा रहे हैं।

रोजाना वाहनों के गड्ढों में फंसने की शिकायतें सामने आ रही हैं। यही स्थिति पुरानी जीटी रोड सब्जी मंडी के आसपास भी बनी हुई है। कहीं सीवर के ढक्कन सड़क से ऊंचे हैं तो कहीं काफी नीचे धंस गए हैं। अनजान वाहन चालकों को समय रहते गड्ढे दिखाई नहीं देते, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।

रात में हादसे का खतरा अधिक राहगीर जयप्रकाश, प्रवीण, सत्य प्रकाश, सोनू, कलुआ, बाबूराम, गणेशीलाल और नरेश कुमार ने बताया कि पुरानी जीटी रोड से अनाज मंडी आने वाले मुख्य गेट के पास दो स्थानों पर सीवर मैनहोल काफी समय से क्षतिग्रस्त हैं।