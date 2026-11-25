जागरण संवाददाता, पलवल। हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो पलवल की टीम ने मितरोल गांव के नजदीक अवैध शराब तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एक वैगनार कार से 49 पेटी शराब बरामद की है।

मामले में पुलिस ने दो युवकों को मौके पर काबू कर उनके विरुद्ध हरियाणा आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

अवैध शराब का करते थे धंधा..

मामले के बारे में जानकारी देते हुए ब्यूरो के थाना प्रभारी नवीन मोर ने बताया कि सोमवार रात एएसआई विनय दहिया अपनी टीम के साथ मितरोल गांव के नजदीक गश्त और अपराध रोकथाम के लिए मौजूद थे।