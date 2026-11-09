डस्टबिन का अभाव और खुले में जलता कचरा, पलवल में हादसों और बीमारियों को न्योता दे रही नगर परिषद की अनदेखी

संवाद सहयोगी, होडल (पलवल)। होडल शहर में विभिन्न स्थानों पर लगे कूड़े के ढेरों में आग लगने और उससे उठने वाले धुएं व प्रदूषण के कारण राहगीरों, स्थानीय निवासियों और दुकानदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

सोमवार को पुरानी सब्जी मंडी स्थित जगजीवन राम चौक के पास लगे कूड़े के ढेर में आग लगने से पूरे क्षेत्र में धुआं और बदबू फैल गई, जिससे आसपास के दुकानदारों और वहां से गुजरने वाले लोगों का निकलना भी दूभर हो गया।

स्थानीय लोगों का कहना है कि कूड़ा जलाने की घटनाएं सबसे अधिक सुबह के समय होती हैं, जब बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे सैर करने के लिए निकलते हैं। शहर के पुरानी जीटी रोड, पुरानी तहसील मार्ग, हसनपुर चौक और सर्विस रोड के पास अक्सर कूड़े के ढेर सुलगते रहते हैं। इसके कारण फैलने वाले प्रदूषण से बचने के लिए सुबह सैर पर निकलने वाले लोगों को मजबूरन दूसरे रास्तों से होकर जाना पड़ता है।

राहगीरों ने लगाए प्रशासन पर आरोप राहगीरों का आरोप है कि इस गंभीर समस्या को लेकर कई बार संबंधित विभागीय अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन आज तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। लोगों का कहना है कि शिकायत करने पर कुछ दिनों के लिए तो कूड़े में आग लगना बंद हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर से वही सिलसिला शुरू हो जाता है। प्रशासन की अनदेखी से परेशान होकर अब राहगीरों ने जलते हुए कूड़े की तस्वीरें खींचकर इंटरनेट पर प्रसारित करना शुरू कर दिया है।