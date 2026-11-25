संवाद सहयोगी, हसनपुर। तीन साल से अधूरी पड़ी सड़क का निर्माण कार्य शुरू होने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। हसनपुर खंड के गांव लहरपुर (वली मोहम्मदपुर) से हसनपुर तक करीब डेढ़ किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण 90 लाख रुपये की लागत से कराया जा रहा है।

लंबे समय से सड़क अधूरी होने के कारण ग्रामीणों, राहगीरों और किसानों को परेशानी झेलनी पड़ रही थी। दैनिक जागरण द्वारा लगातार इस समस्या को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद विभाग ने मामले का संज्ञान लिया और अब निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है।

निर्माण की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? 27 फरवरी 2024 को तत्कालीन विधायक जगदीश नायर ने सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया था। निर्माण की जिम्मेदारी हसनपुर मार्केट कमेटी को सौंपी गई थी। शिलान्यास के कुछ समय बाद विभाग ने सड़क के कुछ हिस्से में गिट्टियां डालकर काम अधूरा छोड़ दिया।

इसके बाद कभी ग्रेप की पाबंदियां, कभी डामर उपलब्ध नहीं होने और कभी ठेकेदार की लापरवाही के चलते निर्माण कार्य बीच में ही अटका रहा। देखते ही देखते दो महीने में पूरा होने वाला काम करीब तीन साल तक अधूरा पड़ा रहा।

लगातार खबरों के बाद शुरू हुआ निर्माण सड़क निर्माण में हो रही देरी और ग्रामीणों की परेशानी को दैनिक जागरण ने समय-समय पर प्रमुखता से प्रकाशित किया। जनवरी 2025 में ''सड़क का निर्माण कार्य अधर में लटका'' शीर्षक से खबर प्रकाशित की गई। इसके बाद मार्च 2025 में ''अधिकारियों के आश्वासन के बाद भी सड़क का निर्माण कार्य नहीं हुआ शुरू'' शीर्षक से समस्या को उठाया गया।

अप्रैल 2026 में ''दो महीने का काम दो साल में भी नहीं हुआ पूरा, गांवों के लोग परेशान'' शीर्षक से खबर प्रकाशित कर विभाग का ध्यान आकर्षित किया गया। लगातार खबरों के प्रकाशन के बाद विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए निर्माण कार्य शुरू कराया।

किसानों को भी हो रही थी परेशानी सड़क अधूरी होने के कारण राहगीरों के साथ-साथ किसानों को भी खेतों से फसल लेकर आने-जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सड़क पर जगह-जगह गिट्टियां बिखरी होने से दोपहिया और अन्य वाहनों के पंचर होने का खतरा बना रहता था।