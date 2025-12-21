हसनपुर अनाज मंडी में सड़क और शौचालय निर्माण अधूरा, किसान परेशान

इसलिए, विभाग को किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जल्द ही सड़क और शौचालय निर्माण कार्य पूरा करना चाहिए, ताकि उन्हें आने वाले फसल सीजन के दौरान कोई समस्या न हो।

निर्माण कार्य के लिए सड़क पर पत्थर की चिप्स बिखरी पड़ी हैं, जिससे पैदल चलने वालों को दिक्कत हो रही है। सड़क पर पड़ी नुकीली बजरी से दोपहिया वाहनों के टायरों में पंक्चर होने का भी खतरा है।

मंडी में शौचालय का निर्माण धान का सीजन शुरू होने से पहले शुरू किया गया था, लेकिन निर्माण अभी भी अधूरा है।

साहिल गुप्ता, मार्केट कमीशन एजेंट

कमीशन एजेंट की दुकान के सामने सड़क निर्माण कार्य अधूरा है, जिससे काफी दिक्कत हो रही है। शिकायतों के बावजूद, निर्माण कार्य फिर से शुरू नहीं किया गया है।

टिंकू शर्मा, कमीशन एजेंट

अनाज मंडी में सड़क और शौचालय का निर्माण कार्य अधूरा है, जिससे कमीशन एजेंटों और मंडी मजदूरों दोनों को परेशानी हो रही है।

गुड्डू गोयल, कमीशन एजेंट

विभागीय जूनियर इंजीनियर को मंडी में अधूरे विकास कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। सड़क और शौचालय का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा।

नरवीर सिंह, सचिव, मार्केट कमेटी हसनपुर