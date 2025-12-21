Language
    हसनपुर अनाज मंडी में सड़क और शौचालय निर्माण अधूरा, किसान परेशान

    By Ankur Agnihotri Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 02:23 PM (IST)

    हसनपुर अनाज मंडी में सड़क और शौचालय का निर्माण अधूरा होने से किसान, मजदूर परेशान हैं। 2.22 करोड़ रुपये के विकास कार्य में टिन शेड की मरम्मत, शौचालय और ...और पढ़ें

    हसनपुर अनाज मंडी में सड़क और शौचालय का निर्माण अधूरा होने से किसान, मजदूर परेशान हैं। फाइल फोटो

    वीरेंद्र शर्मा, हसनपुर। हसनपुर अनाज मंडी में सड़क और शौचालय का निर्माण कार्य अधूरा होने के कारण कमीशन एजेंट, मजदूर और किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हसनपुर अनाज मंडी में 2.22 करोड़ रुपये का विकास कार्य होना है। इसमें किसानों को अपनी फसल रखने के लिए टिन शेड की मरम्मत, दो सामुदायिक शौचालयों का निर्माण, सड़कें और ड्रेनेज सिस्टम शामिल हैं। सड़क और शौचालयों का निर्माण अक्टूबर में शुरू हुआ था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हालांकि, धान का सीजन शुरू होने के कारण सड़क और शौचालयों का निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया। अब धान की सरकारी खरीद शुरू हुए एक महीने से ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन विभाग ने अभी तक सड़क और शौचालयों का निर्माण कार्य फिर से शुरू नहीं किया है। टिन शेड पर पेंटिंग का काम भी अधूरा है।

    शौचालयों का निर्माण अधूरा होने के कारण मंडी में काम करने वाले किसानों, कमीशन एजेंटों और मजदूरों को खुले में शौच करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। एक तरफ सरकार ने खुले में शौच पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, वहीं दूसरी तरफ विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण मंडी में लोगों को खुले में शौच और पेशाब करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मार्च-अप्रैल में सरसों, जौ और गेहूं की फसलों का सीजन शुरू होता है।

    अगर विभाग जल्द ही सड़क और शौचालयों का निर्माण कार्य शुरू नहीं करता है, तो कमीशन एजेंट, मजदूर और किसान सभी को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हसनपुर के अलावा, लिखी, डराना, भूपगढ़, खंबी, जटौली, लहरपुर फतनगर, साधुआगढ़ी, महोली, भेंडोली, रामगढ़, भिड़की और उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे के गांवों के किसान भी अपनी फसलें हसनपुर अनाज मंडी में लाते हैं।

    इसलिए, विभाग को किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जल्द ही सड़क और शौचालय निर्माण कार्य पूरा करना चाहिए, ताकि उन्हें आने वाले फसल सीजन के दौरान कोई समस्या न हो।

    सड़क पर बिखरी बजरी

    निर्माण कार्य के लिए सड़क पर पत्थर की चिप्स बिखरी पड़ी हैं, जिससे पैदल चलने वालों को दिक्कत हो रही है। सड़क पर पड़ी नुकीली बजरी से दोपहिया वाहनों के टायरों में पंक्चर होने का भी खतरा है।

    मंडी में शौचालय का निर्माण धान का सीजन शुरू होने से पहले शुरू किया गया था, लेकिन निर्माण अभी भी अधूरा है।
    साहिल गुप्ता, मार्केट कमीशन एजेंट

    कमीशन एजेंट की दुकान के सामने सड़क निर्माण कार्य अधूरा है, जिससे काफी दिक्कत हो रही है। शिकायतों के बावजूद, निर्माण कार्य फिर से शुरू नहीं किया गया है।
    टिंकू शर्मा, कमीशन एजेंट

    अनाज मंडी में सड़क और शौचालय का निर्माण कार्य अधूरा है, जिससे कमीशन एजेंटों और मंडी मजदूरों दोनों को परेशानी हो रही है।
    गुड्डू गोयल, कमीशन एजेंट

    विभागीय जूनियर इंजीनियर को मंडी में अधूरे विकास कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। सड़क और शौचालय का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा।
    नरवीर सिंह, सचिव, मार्केट कमेटी हसनपुर