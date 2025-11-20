Language
    Palwal: हरियाणा STF को बड़ी सफलता, नीरज फरीदपुरिया गैंग का कुख्यात सदस्य गिरफ्तार

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 04:40 PM (IST)

    हरियाणा एसटीएफ पलवल ने नीरज फरीदपुरिया गैंग के एक कुख्यात सदस्य को गिरफ्तार किया है। अपराधी पर कई गंभीर आरोप हैं और उसे दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस उससे गैंग के अन्य सदस्यों और अपराधों के बारे में पूछताछ करेगी। इस गिरफ्तारी से पुलिस को कई मामलों को सुलझाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

    नीरज फरीदपुरिया गैंग का सदस्य गिरफ्तार। प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, पलवल। एसटीएफ टीम ने कुख्यात गैंगस्टर नीरज फरीदपुर के लिए काम करने वाले एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपित के विरुद्ध पलवल, फरीदाबाद और दिल्ली में हत्या के प्रयास, लूट, फिरौती और आर्म्स एक्ट सहित सात संगीन मुकदमे दर्ज हैं।

    एसटीएफ पलवल के इंचार्ज इंस्पेक्टर अनिल छिल्लर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित की पहचान फरीदाबाद के अहीरवाडा (बल्लभगढ़) के रहने वाले मुनेश लांबा के रूप में हुई है। मुनेश नीरज फरीदपुरिया गैंग के लिए हथियार जुटाने, फिरौती वसूलने तथा धमकी देने जैसे काम करता था। 22 जनवरी 2025 को पलवल शहर थाने में उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज होने के बाद से वह फरार चल रहा था।

    2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा

    गुप्त सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर अनिल छिल्लर ने अपनी टीम के साथ बल्लभगढ़ में दबिश देकर उसे धर दबोचा। आरोपित के विरुद्ध पलवल शहर थाना, बल्लभगढ़ शहर थाना, फरीदाबाद सेंट्रल थाना, तिगांव थाना, सारन थाना और दिल्ली कि स्पेशल सेल फ्रेंच कालोनी में मुकदमे दर्ज हैं।

    एसटीएफ ने आरोपित को अदालत में पेश किया, जहां से उसे दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। रिमांड के दौरान गैंग के अन्य सदस्यों, हथियारों की सप्लाई और आने वाले समय में बनाई जा रही किसी बड़ी वारदात की योजना की जानकारी जुटाई जा रही है।