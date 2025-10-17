हरियाणा सरकार का एक वर्ष पूरा: कृष्णपाल गुर्जर ने मोदी-सैनी की तारीफ की, बोले- राज्य में हो रहा अभूतपूर्व विकास

जागरण संवाददाता,पलवल। हरियाणा सरकार के तीसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शुक्रवार को जिला सचिवालय स्थित सभागार में जिलास्तरीय ‘जन विश्वास-जन विकास’ समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

समारोह की अध्यक्षता उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने की। मुख्यातिथि केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने दीप प्रज्ज्वलन के साथ जिलास्तरीय ‘जन विश्वास-जन विकास’ समारोह का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। जिला स्तरीय समारोह में पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यातिथि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का संदेश भी वर्चुअल रूप से सुना व देखा गया।

केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सपनों का विकसित भारत चार अमृत स्तंभों पर टिका है। ये अमृत स्तंभ हैं हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार। उन्होंने कहा कि गरीब, युवा, महिलाएं और किसान प्रधानमंत्री के विकसित भारत विजन के मुख्य आधार हैं। प्रधानमंत्री की सोच है कि गरीबों, युवाओं, महिलाओं और किसानों का कल्याण और उत्थान ही भारत को विकसित राष्ट्र बनाएगा।

विकसित भारत विजन को साकार कर रही राज्य सरकार उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत विजन को साकार करने का काम कर रही है। हरियाणा सरकार के तीसरे कार्यकाल के एक वर्ष का सफर जनता के विश्वास, विकास और सुशासन के प्रतीक के रूप में दर्ज हुआ है। राज्य सरकार ने बीते एक वर्ष में अंत्योदय और जनकल्याण की अनेक योजनाओं को धरातल पर उतारा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला साल घणा कमाल रहा है केंद्र और राज्य सरकार के 11 वर्षों के कार्यकाल में भारत देश और हरियाणा प्रदेश ने हर क्षेत्र में बेमिसाल तरक्की की है।

उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय ‘जन विश्वास-जन विकास’ समारोह ने जनता में सरकार की उपलब्धियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का कार्य किया है। प्रदेश सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल ‘जन विश्वास और जन विकास’ का प्रतीक रहा है। उन्होंने कहा कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पहली नवंबर से पात्र महिलाओं के खातों में 2100 रुपए आने शुरू हो जाएंगे।

इस योजना के तहत 5 लाख से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया है। सरकार की ओर से अंत्योदय और बीपीएल परिवार को 500 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरकार बनते ही पहली कलम से 24000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर युवाओं से किए गए वादे को पूरा करने का काम किया।

सरकार ने किडनी से संबंधित बीमारी के इलाज के लिए मरीजों को निशुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रदान की। किसान कल्याण में उत्थान के लिए 24 फसलों की खरीद एसपी पर की जा रही है। किसानों को फसल खरीद का भुगतान 48 घंटे के अंदर-अंदर डीबीटी के माध्यम से किया जा रहा है। नकली बीज खाद और कीटनाशक बेचने वालों के लिए 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया।

केंद्र और राज्य सरकार के नेतृत्व में हरियाणा में हो रहा विकास उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में देश और हरियाणा प्रदेश अभूतपूर्व विकास के मार्ग पर अग्रसर हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की हर नीति और योजना का लक्ष्य आमजन का कल्याण और उत्थान है तथा अंत्योदय व जनसेवा ही सरकार के विकास का मूल मंत्र है।

सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उन्हें धरातल पर उतारना है ताकि हर नागरिक तक विकास का लाभ पहुंचे। उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में नई ऊर्जा का संचार कर रहा है जिससे किसान, मजदूर और आम नागरिक आत्मनिर्भर बन रहे हैं।