हरियाणा सरकार ने शुरू की 'दयालु-II योजना', परिवारों को मिलेगी 5 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद

जागरण संवाददाता, पलवल। किसी भी नागरिक की सडक़ों पर घूम रहे पशुओं से होने वाली दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता होने पर दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए दयालु-II योजना पोर्टल का सरलीकरण किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा प्रदेश में 'दयालु-II योजना' पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि दयालु-II पोर्टल सरकार की पारदर्शी और सरल सेवा वितरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस डिजिटल पहल से पात्र परिवारों को इस योजना का लाभ और अधिक तेजी व सटीकता के साथ मिलेगा। योजना का लाभ डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा।

परिवार पहचान पत्र के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य उपायुक्त ने बताया कि दयालु योजना के तहत किसी नागरिक की सड़कों पर घूम रहे पशुओं से दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता हो जाने पर उन परिवारों को एक लाख से पांच लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा चोट के लिए न्यूनतम 10 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है।