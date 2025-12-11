Haryana News: सरकारी दफ्तरों में रोजाना होगा पांच मिनट का योग ब्रेक, अफसर करेंगे थकान और चिड़चिड़ापन दूर

जागरण संवाददाता, पलवल। हरियाण सरकार ने अपने कर्मचारियों को तनावमुक्त रखने की दिशा में अहम फैसला लिया है। सरकार अपने कर्मचारियों से कहा है कि वह सब तनाव से मुक्त रहने और तरोताजा रहने के लिए अपने काम के दौरान कम समय का ''वाई-ब्रेक'' (योग विराम) जरूर लें।

राज्य सरकार के सभी सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दोपहर 12 बजे पांच मिनट का वाई ब्रेक में भाग लिया करेंगे। सरकार की इसके पीछे की मंशा अपने कर्मचारियों से बेहतर तरीके से काम कराने की है। आयुष योग सहायक ज्ञानचंद,पवन वशिष्ठ,कृष्ण कुमार, जितेंद्र कुमार,नेहा रानी द्वारा योग प्रशिक्षण दिया गया। योग ब्रेक में शिथिलीकरण आसन, प्राणायाम ध्यान अभ्यास कराया जा रहा है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अल्लीका में प्रधानाचार्य एवं अध्यापकों को थकान एवं तनाव मुक्ति के लिए योग ब्रेक में योग करवाया गया।