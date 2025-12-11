Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Haryana News: सरकारी दफ्तरों में रोजाना होगा पांच मिनट का योग ब्रेक, अफसर करेंगे थकान और चिड़चिड़ापन दूर

    By Ankur Agnihotri Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 02:51 PM (IST)

    हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों को तनावमुक्त रखने के लिए एक अनूठी पहल की है। अब राज्य के सरकारी कार्यालयों में दोपहर 12 बजे 5 मिनट का 'वाई-ब्रेक' (योग वि ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अल्लीका में प्रधानाचार्य एवं अध्यापक थकान एवं तनाव मुक्ति के लिए योग ब्रेक में योग क्रियाएं करते हुए। जागरण

    जागरण संवाददाता, पलवल। हरियाण सरकार ने अपने कर्मचारियों को तनावमुक्त रखने की दिशा में अहम फैसला लिया है। सरकार अपने कर्मचारियों से कहा है कि वह सब तनाव से मुक्त रहने और तरोताजा रहने के लिए अपने काम के दौरान कम समय का ''वाई-ब्रेक'' (योग विराम) जरूर लें।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राज्य सरकार के सभी सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दोपहर 12 बजे पांच मिनट का वाई ब्रेक में भाग लिया करेंगे। सरकार की इसके पीछे की मंशा अपने कर्मचारियों से बेहतर तरीके से काम कराने की है।

    आयुष योग सहायक ज्ञानचंद,पवन वशिष्ठ,कृष्ण कुमार, जितेंद्र कुमार,नेहा रानी द्वारा योग प्रशिक्षण दिया गया। योग ब्रेक में शिथिलीकरण आसन, प्राणायाम ध्यान अभ्यास कराया जा रहा है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अल्लीका में प्रधानाचार्य एवं अध्यापकों को थकान एवं तनाव मुक्ति के लिए योग ब्रेक में योग करवाया गया।

    जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉ. संजीव कुमार ने बताया कि अधिकारी अब अपने कार्यालय की कुर्सी पर बैठे-बैठे ही कुछ देर के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस का नाम है ''वाई-ब्रेक एट वर्कप्लेस योग''। इसका मकसद कर्मचारियों को तनाव मुक्त और तरोताजा महसूस कराना है, ताकि वे बेहतर तरीके से काम पर ध्यान दे सकें। जिससे सभी का थकान एवं चिड़चिड़ापन दूर होता है।