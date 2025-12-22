बल्लभगढ़ से पलवल तक चलेगी मेट्रो, हजारों लोगों को सफर होगा आसान

जागरण संवाददाता,पलवल। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर रविवार को हथीन अनाज मंडी में मार्केट कमेटी के नवनिुयक्त चेयरमैन हरजीत डागर के पदग्रहण समारोह में पहुंचे। इस अवसर पर होडल विधायक हरेंद्र सिंह,पूर्व विधायक दीपक मंगला,पूर्व विधायक प्रवीण डागर, केहर सिंह रावत, पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल, जिला परिषद फरीदाबाद के वाईस चेयरमैन धर्म चौधरी आदि भी मुख्य रूप से मौजूद थे। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि हरजीत डागर हथीन के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास कार्यों को गति प्रदान की गई है। भाजपा सरकार में हरियाणा प्रदेश भी प्रगति के पथ पर अग्रसर है।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में हथीन क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। हथीन के गांव मानपुर व मिंडकौला में महिला कालेज खोला गया है। क्षेत्र में सडकों का जाल बिछाया गया। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति को दुरुस्त किया गया। हथीन के विकास को नए आयाम देने के लिए हथीन बाईपास रोड का निर्माण किया गया है। हथीन में करोड़ों रुपये की लागत से विश्राम गृह बनाया गया है।



गुर्जर ने कहा कि हथीन के विकास के कारण किसानों की जमीनों के भाव आसमान छूने लगे हैं। उन्होंने कहा कि पलवल जिले के विकास के लिए बड़ी परियोजनाओं पर कार्य गति में हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के इसी कार्यकाल में बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो चलाई जाएगी।