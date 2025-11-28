Language
    'एक बार फोन जरूर करें माताएं-बहनें' ...और फिर शुरू होता है खेल, पलवल में नकली बाबाओं का आतंक

    By Ankur Agnihotri Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 02:19 PM (IST)

    पलवल में नकली बाबाओं के पोस्टरों की भरमार है, जो जादू-टोने और प्रेम का झूठा वादा करते हैं। ये बाबा लोगों को ठगते हैं और उनकी मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। एक रिपोर्टर ने जांच में पाया कि ये बाबा घर पर जादू-टोना होने का दावा करते हैं और समस्या दूर करने के लिए पैसे मांगते हैं। पुलिस और आर्य समाज जैसे संगठन इनके खिलाफ जागरूकता अभियान चला रहे हैं।

     मीनार गेट चौक स्थित दुकान की दीवार पर चस्पा पोस्टर। जागरण


    अशोक कुमार यादव, पलवल। शहर के बाज़ार, दीवारें और चौराहे नकली बाबाओं के पोस्टरों से भरे पड़े हैं जो जादू-टोने और प्यार का वादा करते हैं। ये बाबा लोगों को खोया हुआ प्यार दिलाने, लव मैरिज कराने, पति-पत्नी के झगड़े सुलझाने, दुश्मनों से छुटकारा दिलाने और घर की परेशानियां दूर करने का दावा करते हैं। कई लोग ऐसे दावों पर यकीन करके इन बाबाओं के झांसे में आकर ठगी का शिकार हो जाते हैं। दोपहर में दैनिक जागरण के एक रिपोर्टर ने पोस्टर पर छपे नंबर 9778729313 पर जांच की।

    फोन पर रिपोर्टर ने रहमत शाह को अपनी परेशानी बताई।

    बाबा ने पूछा, "तुम्हें यह परेशानी कब से है?" रिपोर्टर ने जवाब दिया, "मैं करीब दस साल से परेशान हूं।"

    इस पर रहमत शाह ने बताया, "तुम्हारे घर पर जादू-टोना हो गया है। घर में होने वाले किसी भी शुभ काम में रुकावट आ रही है।"

    रिपोर्टर ने पूछा कि इससे छुटकारा पाने के लिए उसे क्या करना होगा और इसमें कितना खर्च आएगा। उसे अपने घर से मिट्टी, अपनी पत्नी की फोटो और अपने घर की तस्वीरें लाने की जरूरत थी। उसके बाद ही खर्च का पता चलेगा।

    इस बाबा ने उसे बदरपुर बॉर्डर के पास मेट्रो स्टेशन पर आने को कहा।

    रिपोर्टर ने पूछा कि उसका पता क्या है।

    रहमत शाह ने कहा, "मेट्रो स्टेशन पर आकर मुझे फ़ोन करो। मेरा आदमी तुम्हें लेने आएगा। उसके बाद, तुम्हें दिक्कतें समझनी होंगी और हल निकालना होगा। तभी खर्च निकलेगा। जो भी खर्च होगा, वह सिर्फ़ पूजा पर खर्च होगा। काम हो जाने के बाद, इनाम के तौर पर जो चाहो दे देना।" उसने उसे मंगलवार को वापस आने को कहा। इसके बाद तांत्रिक ने फ़ोन काट दिया।

    गौर करने वाली बात यह है कि नकली बाबाओं का काम इलाके में अपना नेटवर्क फैलाता जा रहा है। ये तांत्रिक लोगों की मजबूरियों और ज़रूरतों का फ़ायदा उठाते हैं, हर लेवल पर उनका शोषण करते हैं। करीब पांच साल पहले, ज़िला पुलिस ऐसे ही एक तांत्रिक को गिरफ़्तार करने में कामयाब हुई थी। इसके बावजूद, इस तरह की सोच वाले लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। औरतें भी उनके जाल में फंस जाती हैं और उनका फिजिकल एक्सप्लॉइट करने से नहीं चूकते।

    ये नकली बाबा लोगों को मनचाहा प्यार, लव मैरिज, हिप्नोटिज्म, सह-पत्नियों और दुश्मनों से छुटकारा, घर की परेशानियां, बिजनेस में नुकसान, परेशान लोगों को खुश करना, कोख में दिक्कतें, हाथापाई और यहां तक कि चुनाव टिकट दिलाने में मदद करने का दावा करते हैं।

    इसके लिए वे अखबारों में अपने पोस्टर छपवाते हैं और ट्रेनों पर स्टिकर चिपकाकर एडवर्टाइज करते हैं। उन्होंने एजेंट भी रखे हैं। वे पोस्टरों पर हमेशा साईं बाबा की तस्वीर छापते हैं। वे यूनिक नाम भी इस्तेमाल करते हैं। वे पोस्टरों पर अपना पता नहीं देते, सिर्फ फोन नंबर देते हैं।

    रात में लगाए जाते हैं पोस्टर

    ये पोस्टर ज्यादातर रात में उन इलाकों में लगाए जाते हैं जहां औरतें सबसे ज्यादा आती हैं। ये पोस्टर बस स्टैंड, बैंक, रेलवे स्टेशन, दुकानों और अलग-अलग कंपनियों के शोरूम के बाहर औरतों को अट्रैक्ट करने के लिए चिपके हुए देखे जा सकते हैं।

    पुरखों और गुरुओं का आशीर्वाद

    वे दावा करते हैं कि उन्हें अपने पुरखों और गुरुओं से आशीर्वाद मिला है। वे कहते हैं कि कोई भी मुसीबत में हो तो उन्हें एक बार जरूर फ़ोन करना चाहिए। माताएँ-बहनें भी बेझिझक फ़ोन करें। कभी-कभी तो ये हत्या जैसी घटनाओं को भी अंजाम देते हैं। चमत्कार करने का दावा करने वाले ये तांत्रिक किसी भी हद तक गिर जाते हैं।

    पलवल पुलिस पहले भी कई नकली बाबाओं को गिरफ़्तार कर चुकी है। फिर भी, लोग छोटे-मोटे लालच में उनके जाल में फँस जाते हैं। हालाँकि, आर्य समाज जैसे संगठन ऐसे पाखंड और अंधविश्वास के ख़िलाफ़ लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं।