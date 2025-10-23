Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    शराब के नशे में शख्स ने डायल 112 से की बदसलूकी, कॉल कर कर्मचारियों को दी जान से मारने की धमकी

    By Ankur Agnihotri Edited By: Sonu Suman
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 04:33 PM (IST)

    एक शराबी व्यक्ति ने 112 पर कॉल करके कर्मचारियों से बदतमीजी की और जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। डायल 112 एक आपातकालीन सेवा है, और ऐसी घटनाएं इसके संचालन में बाधा डालती हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    नशे में धुत शख्स ने डायल 112 को कॉल कर दी जान से मारने की धमकी।

    जागरण संवाददाता, पलवल। हसनपुर थाना अंतर्गत नशे में धुत व्यक्ति ने डायल 112 गाड़ी पर तैनात कर्मचारियों से गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। हसनपुर पुलिस ने डायल 112 के प्रभारी की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हसनपुर थाना प्रभारी दिनेश कुमार के अनुसार मामले में हसनपुर थाना की डायल 112 पुलिस गाड़ी के प्रभारी कृष्ण ने दी शिकायत में कहा है कि 22 अक्टूबर को वह अपनी सरकारी गाड़ी में पेट्रोल पंप पर तेल डलवा रहा था। उसी दौरान उसके पास एक फोन आया कि खांबी गांव में झगड़ा हो रहा है।

    सूचना पर वे अपनी सरकारी डायल 112 गाड़ी को लेकर खांबी गांव के लिए चल दिए। उसी दौरान पीछे से आई कार ने डायल 112 का रास्ता रोक लिया। उन्होंने डायल 112 गाड़ी रोकने का कारण पूछा तो उसमें सवार व्यक्ति उनके साथ गाली-गलौज करने लगा। गाड़ी में एक महिला भी सवार थी, जिसे वह अपनी पत्नी बता रहा था।

    आरोपित ने अपना नाम चेतराम बताया और उसने शराब पी हुई थी। दोनों गाड़ियों के रोड़ पर रुकने के कारण सड़क पर वाहनों की कतार लग गई। इसके बाद आरोपित को उसकी टीम ने काबू किया और गाड़ी में थाने ले गए।

    इस दौरान आरोपित ने यह भी कहा कि उसके पास लाइसेंस हथियार है। वह पुलिसकर्मियों को जान से खत्म कर देगा या आत्महत्या कर उन्हें फंसा देगा। इसी दौरान उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह एसपी कार्यालय जाकर पुलिसकर्मियों के विरुद्ध छेडखानी की शिकायत दर्ज करा दे।

    हसनपुर थाना के जांच अधिकारी अरुण ने बताया कि आरोपी लिखी गांव के रहने वाले चेतराम के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तार करने के बाद जमानत पर छोड़कर जांच शुरू कर दी है।