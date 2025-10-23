शराब के नशे में शख्स ने डायल 112 से की बदसलूकी, कॉल कर कर्मचारियों को दी जान से मारने की धमकी
एक शराबी व्यक्ति ने 112 पर कॉल करके कर्मचारियों से बदतमीजी की और जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। डायल 112 एक आपातकालीन सेवा है, और ऐसी घटनाएं इसके संचालन में बाधा डालती हैं।
जागरण संवाददाता, पलवल। हसनपुर थाना अंतर्गत नशे में धुत व्यक्ति ने डायल 112 गाड़ी पर तैनात कर्मचारियों से गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। हसनपुर पुलिस ने डायल 112 के प्रभारी की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है।
हसनपुर थाना प्रभारी दिनेश कुमार के अनुसार मामले में हसनपुर थाना की डायल 112 पुलिस गाड़ी के प्रभारी कृष्ण ने दी शिकायत में कहा है कि 22 अक्टूबर को वह अपनी सरकारी गाड़ी में पेट्रोल पंप पर तेल डलवा रहा था। उसी दौरान उसके पास एक फोन आया कि खांबी गांव में झगड़ा हो रहा है।
सूचना पर वे अपनी सरकारी डायल 112 गाड़ी को लेकर खांबी गांव के लिए चल दिए। उसी दौरान पीछे से आई कार ने डायल 112 का रास्ता रोक लिया। उन्होंने डायल 112 गाड़ी रोकने का कारण पूछा तो उसमें सवार व्यक्ति उनके साथ गाली-गलौज करने लगा। गाड़ी में एक महिला भी सवार थी, जिसे वह अपनी पत्नी बता रहा था।
आरोपित ने अपना नाम चेतराम बताया और उसने शराब पी हुई थी। दोनों गाड़ियों के रोड़ पर रुकने के कारण सड़क पर वाहनों की कतार लग गई। इसके बाद आरोपित को उसकी टीम ने काबू किया और गाड़ी में थाने ले गए।
इस दौरान आरोपित ने यह भी कहा कि उसके पास लाइसेंस हथियार है। वह पुलिसकर्मियों को जान से खत्म कर देगा या आत्महत्या कर उन्हें फंसा देगा। इसी दौरान उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह एसपी कार्यालय जाकर पुलिसकर्मियों के विरुद्ध छेडखानी की शिकायत दर्ज करा दे।
हसनपुर थाना के जांच अधिकारी अरुण ने बताया कि आरोपी लिखी गांव के रहने वाले चेतराम के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तार करने के बाद जमानत पर छोड़कर जांच शुरू कर दी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।