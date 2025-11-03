क्या पलवल में बदल जाएगा हसनपुर चौक का नाम? भगवान परशुराम चौक रखने की मांग

संवाद सहयोगी, होडल (पलवल)। पलवल के होडल में भगवान परशुराम सेवा समिति और ब्राह्मण समाज के लोगों ने स्थानीय विश्राम गृह में भाजपा विधायक हरेंद्र सिंह से मुलाकात कर हसनपुर चौक का नाम भगवान परशुराम चौक कराए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा।

इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष बिजेंद्र वशिष्ठ, देवीप्रसाद शर्मा, बृजेश शर्मा आदि ने दिए ज्ञापन में बताया कि शहर के अधिकांश चौराहों को देश की महान विभूतियों के नाम से पहचाना जाता है, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित चौराहे को हसनपुर चौक के नाम से पुकारा जाता है। उक्त रास्ता हसनपुर की तरफ जाता है तो इसलिए आमजन उक्त चौराहे को हसनपुर चौक के नाम से पुकारने लगे।



शहर की सामाजिक संस्था भगवान परशुराम सेवा समिति सहित ब्राह्मण समाज चाहता है कि इस चौराहे का नाम भगवान परशुराम चौक कराया जाए। उन्होंने बताया कि इस मांग को लेकर वार्ड पार्षद पुनीत गौतम द्वारा नगर परिषद की बैठक में प्रस्ताव भी रखा गया है।