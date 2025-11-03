Language
    क्या पलवल में बदल जाएगा हसनपुर चौक का नाम? भगवान परशुराम चौक रखने की मांग

    By Ankur Agnihotri Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 04:18 PM (IST)

    पलवल के होडल में भगवान परशुराम सेवा समिति और ब्राह्मण समाज ने विधायक हरेंद्र सिंह से मिलकर हसनपुर चौक का नाम भगवान परशुराम चौक रखने की मांग की है। समिति ने बताया कि शहर के अधिकांश चौराहे महान विभूतियों के नाम पर हैं, इसलिए इस चौराहे का नाम भी भगवान परशुराम के नाम पर होना चाहिए। विधायक ने इस मामले में उपायुक्त से बात करने का आश्वासन दिया है।  

    संवाद सहयोगी, होडल (पलवल)। पलवल के होडल में भगवान परशुराम सेवा समिति और ब्राह्मण समाज के लोगों ने स्थानीय विश्राम गृह में भाजपा विधायक हरेंद्र सिंह से मुलाकात कर हसनपुर चौक का नाम भगवान परशुराम चौक कराए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा।

    इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष बिजेंद्र वशिष्ठ, देवीप्रसाद शर्मा, बृजेश शर्मा आदि ने दिए ज्ञापन में बताया कि शहर के अधिकांश चौराहों को देश की महान विभूतियों के नाम से पहचाना जाता है, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित चौराहे को हसनपुर चौक के नाम से पुकारा जाता है। उक्त रास्ता हसनपुर की तरफ जाता है तो इसलिए आमजन उक्त चौराहे को हसनपुर चौक के नाम से पुकारने लगे।

    शहर की सामाजिक संस्था भगवान परशुराम सेवा समिति सहित ब्राह्मण समाज चाहता है कि इस चौराहे का नाम भगवान परशुराम चौक कराया जाए। उन्होंने बताया कि इस मांग को लेकर वार्ड पार्षद पुनीत गौतम द्वारा नगर परिषद की बैठक में प्रस्ताव भी रखा गया है।

    समिति के सदस्यों ने मांग की है कि इस चौराहे का नाम भगवान परशुराम चौक कराया जाए, ताकि भविष्य में आमजन इसे परशुराम चौक के नाम से पहचा सकें। जिस पर विधायक हरेंद्र सिंह ने समाज के लोगों को आश्वासन दिया कि वह इस मामले में जिला उपायुक्त से बातचीत करेंगे।