पलवल: अब गांव में ही धूमधाम से होगी शादी... भुलवाना को मिला अपना 'बारात घर'

चंद्र प्रकाश गर्ग, होडल। भुलवाना गांव के ग्रामीणों की लोकसभा चुनाव के दौरान उठाई गई कम्युनिटी हॉल (बारात घर) की मांग को सरकार ने पूरा कर दिया है। हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने ग्राम पंचायत द्वारा दी गई लगभग एक एकड़ जमीन पर लगभग ₹1.75 करोड़ (लगभग ₹17.5 मिलियन) की लागत से बनने वाली बिल्डिंग का शिलान्यास किया। अब कंस्ट्रक्शन तेजी से चल रहा है।

संबंधित विभाग के अधिकारी रेगुलर तौर पर बिल्डिंग का दौरा कर रहे हैं ताकि यह पक्का किया जा सके कि कंस्ट्रक्शन मटीरियल में कोई कमी न हो। 31 मार्च, 2026 तक कंस्ट्रक्शन पूरा करने का टारगेट है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें गांव के इवेंट, मीटिंग और कम्युनिटी प्रोग्राम के लिए टेंट लगाना पड़ता था या प्राइवेट बैंक्वेट हॉल में जाना पड़ता था।

उन्होंने बताया कि यह मुद्दा कई सालों से पेंडिंग था, और उन्होंने पिछले साल चुनाव के दौरान जनप्रतिनिधियों के सामने इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया था। चुनाव के दौरान उन्हें बिल्डिंग बनने का भरोसा दिलाया गया था। उन्होंने कहा कि गांव में मैरिज हॉल बनने से गांव वालों को बहुत फायदा होगा और उन्हें बड़े इवेंट्स के लिए अब दूर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि गांव वालों ने यह मुद्दा कई बार ग्राम पंचायत की मीटिंग में उठाया था और इस बारे में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और पंचायत राज अधिकारियों को भी बताया था और उन्हें गांव में बिल्डिंग बनाने के लिए जगह देने का भरोसा दिया गया था।

बताया गया कि कम्युनिटी हॉल (बारात घर) में कमरे, एक हॉल, एक बाउंड्री वॉल, गाड़ी पार्किंग, पेंटिंग, सड़क, लाइटिंग, टॉयलेट और बाथरूम समेत दूसरी सुविधाएं होंगी। डिपार्टमेंट के सब-डिविजनल ऑफिसर पोहप सिंह ने बताया कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और तय तारीख से पहले पूरा होने की उम्मीद है।