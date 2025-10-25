Haryana News: पलवल-अलीगढ़ रोड पर देर रात बस में लगी भीषण आग, बाल-बाल बचे यात्री

जागरण संवाददाता, पलवल। पलवल-अलीगढ़ रोड पर चांदहट गांव के समीप शुक्रवार रात को अचानक सवारियों से भरी बस में आग लग गई। गनीमत रही कि समय रहते सभी सवारियों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है।

चांदहट थाना जांच अधिकारी शीशराम के अनुसार बस में करीब 50 सवारियां मौजूद थीं। यह निजी बस भिवाड़ी से उत्तर प्रदेश के बलिया जा रही थी। रास्ते में पलवल अलीगढ़ रोड पर स्थित चांदहट गांव के नजदीक रात के करीब 10 बजे अचानक बस की खाली सीट से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। इससे बस में मौजूद सवारियों में अफरा-तफरी मच गई। चालक और परिचालक ने तुरंत सभी सवारियों को बाहर निकल गया। इसके बाद बस में लगी आग ने तेजी पकड़ ली।

बस में रखे सामान को भी तुरंत बाहर निकाला गया। मौके पर दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया। दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कुछ देर बाद बस में मौजूद सवारियों को दूसरे वाहनों के जरिए गंतव्य पर पहुंचाया गया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो चालक व परिचालक उन्हें नहीं मिले। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।