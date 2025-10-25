Language
    Haryana News: पलवल-अलीगढ़ रोड पर देर रात बस में लगी भीषण आग, बाल-बाल बचे यात्री

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 09:02 AM (IST)

    पलवल-अलीगढ़ रोड पर चांदहट गांव के पास यात्रियों से भरी बस में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। बस भिवाड़ी से बलिया जा रही थी, जिसमें करीब 50 यात्री सवार थे। चालक और परिचालक की सूझबूझ से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है।

    पलवल-अलीगढ़ रोड पर चांदहट गांव के समीप शुक्रवार रात को अचानक सवारियों से भरी बस में आग लग गई। 

    जागरण संवाददाता, पलवल। पलवल-अलीगढ़ रोड पर चांदहट गांव के समीप शुक्रवार रात को अचानक सवारियों से भरी बस में आग लग गई। गनीमत रही कि समय रहते सभी सवारियों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है।

    चांदहट थाना जांच अधिकारी शीशराम के अनुसार बस में करीब 50 सवारियां मौजूद थीं। यह निजी बस भिवाड़ी से उत्तर प्रदेश के बलिया जा रही थी। रास्ते में पलवल अलीगढ़ रोड पर स्थित चांदहट गांव के नजदीक रात के करीब 10 बजे अचानक बस की खाली सीट से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। इससे बस में मौजूद सवारियों में अफरा-तफरी मच गई। चालक और परिचालक ने तुरंत सभी सवारियों को बाहर निकल गया। इसके बाद बस में लगी आग ने तेजी पकड़ ली।

    बस में रखे सामान को भी तुरंत बाहर निकाला गया। मौके पर दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया। दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कुछ देर बाद बस में मौजूद सवारियों को दूसरे वाहनों के जरिए गंतव्य पर पहुंचाया गया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो चालक व परिचालक उन्हें नहीं मिले। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।

    बस में मौजूद सवारी रोहित के अनुसार अचानक बस में आग लग गई। इसके बाद चीख पुकार मच गई। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को सड़क किनारे लगाया। इसके बाद सभी सवारियां सुरक्षित बाहर निकाल ली गईं।