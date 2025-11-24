Language
    गलत दिशा में धड़ल्ले से दौड़ रहे वाहन, नियम तोड़ने वालों को रोक नहीं पा रही पलवल पुलिस

    By Ankur Agnihotri Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 02:12 PM (IST)

    पलवल जिले में चौराहों पर पुलिस के सामने लोग गलत दिशा में वाहन चला रहे हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। आगरा चौक, हसनपुर चौक जैसे कई स्थानों पर यह आम बात है। लोग आगे निकलने की होड़ में विपरीत दिशा से ओवरटेक करते हैं, जिससे जाम और हादसे होते रहते हैं।

    जागरण संवाददाता, पलवल। पलवल जिले के चौराहों पर पुलिस के सामने ही लोग विपरीत दिशा में वाहन चलाकर दूसरों के लिए खतरा बन रहे हैं। विपरीत दिशा में वाहनों का परिचालन जिलेभर में हो रहा है।

    वहीं, दोपहिया, चारपहिया और भारी वाहन भी हार समय विपरीत दिशा से निकलते हुए देखे जा सकते हैं। लोग एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ में विपरीत दिशा से ओवरटेक करने से भी परहेज नहीं करते।

    जिले के आगरा चौक, हसनपुर चौक, हथीन शहर, रसूलपुर चौक, ओल्ड जीटी रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग, अलीगढ़ मोड़ चौक, बस अड्डा चौक, अलावलपुर चौक औ हुडा चौक पर वाहन चालक विपरीत दिशा में वाहन दौड़ते हुए नजर आते हैं। लोग अपना वाहन लेकर कहीं से भी घुस जाते हैं, जिससे दिनभर छाेटे-माेटे हादसे हाेते रहते हैं। वहीं जाम के साथ कई बार यह बड़े हादसे का कारण बन जाते हैं।

     
