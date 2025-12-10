मेवात पुलिस ने अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज और जांच शुरू

संवाद सहयोगी, तावड़ू (मेवात)। मेवात में शहर थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के एक मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपित युवक से 13 बोतल अवैध शराब बरामद हुई है। शहर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामला मंगलवार देर शाम का है। जब पुलिस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर मेन बाजार तावडू स्थित एक खंडरनुमा मकान पर छापेमारी की। जहां आरोपित महेश पुत्र बाबूलाल निवासी वार्ड नं एक तावडू को अवैध अंग्रेजी शराब बेचते हुए काबू किया।