कहीं पानी खरीदने की मजबूरी, कहीं अधूरी पाइपलाइन - प्यासे गांवों की हकीकत

संवाद सहयोगी, जागरण, नगीना (नूंह)। नगीना क्षेत्र के कई गांव इन दिनों जल संकट से जूझ रहे हैं। बुखाराका गांव में तो ये समस्या है ही इसके अलावा दर्जनभर से अधिक गांवों में पेयजल आपूर्ति न होने से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
कहीं पाइपलाइन बिछी ही नहीं, तो कहीं जन स्वास्थ्य विभाग ने अब तक कनेक्शन नहीं दिए हैं। नतीजतन लोग दूर-दराज के गांवों से पानी ढोकर ला रहे हैं। बुखाराका गांव के लोगों ने पानी नहीं मिलने पर रोष प्रकट किया। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार विभाग को शिकायतें दी गईं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। बताया कि पिछले कई साल से गांव में पानी नहीं मिल रहा।
पानी खरीदने पर मजबूर लोग
महिलाएं और बच्चे दूर जाकर पानी भरने को मजबूर हैं। वहीं, कुछ परिवार पानी खरीदकर अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। जिससे आर्थिक बोझ भी बढ़ गया है। न केवल बुखाराका, बल्कि आसपास के गांव अटेरणा शमशाबाद सुल्तानपुर नगीना बसई खान जादा में भी यही हाल है। कहीं पाइपलाइन अधूरी पड़ी है तो कहीं जलघर बनकर भी बेकार पड़े हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि सरकार की हर घर जल योजना कागजों तक ही सीमित रह गई है। गांवों में पानी की किल्लत ने ग्रामीणों के दैनिक जीवन को प्रभावित कर दिया है। अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे।
ग्रामीणों में बढ़ता रोष
विभाग के दावों के बावजूद हालात में सुधार न होने से लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है। इस मौके पर खुर्शीद, महमूद, लुकमान, मोहम्मद, इनामुल हक, इमरान, जाकिर हुसैन, आजाद मोहम्मद, शकील अहमद आदि मौजूद रहे।
विभाग को गांवों में पानी सप्लाई न होने की शिकायतें मिली हैं। कुछ जगहों पर तकनीकी कारणों से कनेक्शन नहीं हो पाए हैं। सभी खामियों को ठीक करने के लिए कोशिश हो रही है और जल्द ही सभी गांवों में नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। -सुरेंद्र सिंह, एसडीओ जन स्वास्थ्य विभाग फिरोजपुर झिरका
