बहन को बचाने तालाब में कूदी युवती, डूबने से दोनों की मौत; गांव में पसरा मातम
एक हृदयविदारक घटना में, एक बहन को बचाने के प्रयास में दो युवतियों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। छोटी बहन को डूबता देख, बड़ी बहन ने उसे बचाने के लिए तालाब में छलांग लगा दी। दुर्भाग्यवश, दोनों की जान चली गई, जिससे पूरे गांव में शोक का माहौल है।
जागरण संवाददाता, नूंह। फिरोजपुर झिरका थाना क्षेत्र के गांव पाठखोरी में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया। गांव की दो सगी बहनें, सन्ना (21) और सजमीन, पुत्री जमशेद तालाब (जोहड़) में डूबने से मौत के मुंह में समा गईं।
बताया जा रहा है कि दोनों बहनें सुबह करीब साढ़े छह बजे गांव से कुछ दूरी पर स्थित जोहड़ के पास गोबर थापने गई थीं। काम खत्म करने के बाद जब छोटी बहन सजमीन अपनी परात धोने के लिए जोहड़ के किनारे पहुंची, तो अचानक उसका पैर फिसल गया और वह पानी में गिरकर डूबने लगी।
नदी में तैरती मिलीं चप्पलें
अपनी बहन को डूबता देख बड़ी बहन सन्ना उसे बचाने के लिए पानी में उतर गई, लेकिन गहराई ज्यादा होने के कारण वह भी बाहर नहीं निकल सकी। जब दोनों बहनें काफी देर तक घर नहीं लौटीं, तो परिवार के लोगों ने खोजबीन शुरू की। जोहड़ के किनारे पहुंचने पर उन्हें वहां चप्पलें, परात और चुन्नी तैरती मिलीं। शक होने पर गांव के युवक मौके पर पहुंचे और कुछ युवकों ने पानी में उतरकर खोज की, जिसके बाद दोनों बहनों को बाहर निकाला गया।
दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद गांव में मातम का माहौल है। बताया गया कि सन्ना की शादी सात माह पहले ही हुई थी और वह दो दिन पहले ही अपने पीहर आई थी। परिवार की खुशी के बीच यह हादसा गहरी पीड़ा छोड़ गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया।
