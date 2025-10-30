बहन को बचाने तालाब में कूदी युवती, डूबने से दोनों की मौत; गांव में पसरा मातम

जागरण संवाददाता, नूंह। फिरोजपुर झिरका थाना क्षेत्र के गांव पाठखोरी में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया। गांव की दो सगी बहनें, सन्ना (21) और सजमीन, पुत्री जमशेद तालाब (जोहड़) में डूबने से मौत के मुंह में समा गईं।

बताया जा रहा है कि दोनों बहनें सुबह करीब साढ़े छह बजे गांव से कुछ दूरी पर स्थित जोहड़ के पास गोबर थापने गई थीं। काम खत्म करने के बाद जब छोटी बहन सजमीन अपनी परात धोने के लिए जोहड़ के किनारे पहुंची, तो अचानक उसका पैर फिसल गया और वह पानी में गिरकर डूबने लगी।

नदी में तैरती मिलीं चप्पलें अपनी बहन को डूबता देख बड़ी बहन सन्ना उसे बचाने के लिए पानी में उतर गई, लेकिन गहराई ज्यादा होने के कारण वह भी बाहर नहीं निकल सकी। जब दोनों बहनें काफी देर तक घर नहीं लौटीं, तो परिवार के लोगों ने खोजबीन शुरू की। जोहड़ के किनारे पहुंचने पर उन्हें वहां चप्पलें, परात और चुन्नी तैरती मिलीं। शक होने पर गांव के युवक मौके पर पहुंचे और कुछ युवकों ने पानी में उतरकर खोज की, जिसके बाद दोनों बहनों को बाहर निकाला गया।