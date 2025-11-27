Language
    नूंह में तावडू-सोहना रोड पर तेज रफ्तार बस का कहर, बाइक से जा रहे दो युवकों की दर्दनाक मौत

    By Kushagra Mishra Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 08:09 PM (IST)

    तावड़ू-सोहना रोड पर तेज़ रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक चाहल्का गांव के निवासी थे और सोहना जा रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर बस को कब्जे में ले लिया है और चालक की तलाश कर रही है। घटना से गांव में शोक की लहर है।

    जागरण संवाददाता, नूंह। तावडू के राष्ट्रीय राजमार्ग 919 पर किरूरी मोड़ के पास बृहस्पतिवार देर सांय को एक तेज रफ्तार निजी यात्री बस ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी।

    हादसे में मोटरसाइकिल सवार दोनों युवकों की मौत हो गई। मृतक युवकों की पहचान कैफ (22) पुत्र सफीक और मुजम्मिल (24) पुत्र सलामत, दोनों निवासी गांव चाहल्का (थाना मोहम्मदपुर अहिर) के रूप में हुई है।

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर निजी काम से सोहना जा रहे थे। चाहल्का मोड़ से कुछ आगे जैसे ही वे पहुंचे, सामने से आ रही तेज रफ्तार बस ने उन्हें सीधे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया।

    घायल को तुरंत तावड़ू के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मोटरसाइकिल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और कुछ देर के लिए जाम लग गया। सूचना पाकर सदर थाना तावड़ू की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला।

    दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए नूंह के सरकारी अस्पताल भिजवाया गया है। पुलिस ने बस चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने व मृत्यु कारित करने का मामला दर्ज कर बस को कब्जे में ले लिया है। फिलहाल आरोपी चालक की तलाश की जा रही है।

    हादसे से गांव चाहल्का में मातम पसरा हुआ है। मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने सड़क पर तेज रफ्तार वाहनों पर अंकुश लगाने और निजी बसों पर शिकंजा कसने की मांग की है।

