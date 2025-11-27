नूंह में तावडू-सोहना रोड पर तेज रफ्तार बस का कहर, बाइक से जा रहे दो युवकों की दर्दनाक मौत

जागरण संवाददाता, नूंह। तावडू के राष्ट्रीय राजमार्ग 919 पर किरूरी मोड़ के पास बृहस्पतिवार देर सांय को एक तेज रफ्तार निजी यात्री बस ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार दोनों युवकों की मौत हो गई। मृतक युवकों की पहचान कैफ (22) पुत्र सफीक और मुजम्मिल (24) पुत्र सलामत, दोनों निवासी गांव चाहल्का (थाना मोहम्मदपुर अहिर) के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर निजी काम से सोहना जा रहे थे। चाहल्का मोड़ से कुछ आगे जैसे ही वे पहुंचे, सामने से आ रही तेज रफ्तार बस ने उन्हें सीधे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया।

घायल को तुरंत तावड़ू के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मोटरसाइकिल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और कुछ देर के लिए जाम लग गया। सूचना पाकर सदर थाना तावड़ू की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला।