    जंगल में जुआ खेलते हुए सात को पुलिस ने दबोचा, 1.39 लाख रुपये बरामद

    By Mohd Haroon Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 05:36 PM (IST)

    स्थानीय पुलिस ने जंगल में जुआ खेल रहे सात लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 1.39 लाख रुपये बरामद किए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में जुए के उपकरण भी जब्त किए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

    पकड़े गए आरोपी। जागरण

    संवाद सहयोगी, जागरण, फिरोजपुर झिरका। फिरोजपुर झिरका सीएस स्टाफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिसरू गांव के जंगल से सात जुआरियों को दबोचा है। आरोपितों के कब्जे से 1 लाख 39 हजार 630 रुपये नकद, दो गड्डी ताश के पत्ते और सात मोबाइल बरामद किए हैं। बिछोर थाना पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है।

    पुलिस प्रवक्ता कृष्ण कुमार ने बताया कि अपराध की रोकथाम के लिए फिरोजपुर झिरका सीएस स्टाफ की टीम पुन्हाना क्षेत्र में गस्त कर रही थी। उसी दौरान सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति पुन्हाना- बिसरू रोड से लगभग आधा किलोमीटर अंदर पेड़ के नीचे मोबाइल की रोशनी में ताश के पत्तों से पैसे दांव पर लगाकर जुआ खेल रहे हैं।

    सार्वजनिक स्थानों पर खेल रहे थे जुआ

    सूचना पर विश्वास करते हुए पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और सातों व्यक्तियों को पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान राशिद पुत्र अली मोहम्मद उर्फ डालू निवासी पेमाखेड़ा थाना पुन्हाना, अरशद पुत्र हारुन निवासी बिसरू हनीफ उर्फ हन्नी पुत्र रमजान निवासी उटावड़ जिला पलवल, आसु पुत्र शेर खान निवासी बिसरू, शाहिद पुत्र सलमुद्दीन निवासी बिसरू, नियामत पुत्र इलियास निवासी अलीमेव जिला पलवल और आसिफ पुत्र हसन निवासी बिसरू के रूप में हुई है।

    सभी आरोपित सार्वजनिक स्थान पर ताश के पत्तों से पैसे दांव पर लगाकर जुआ खेल रहे थे। इस संदर्भ में बिछौर थाना पुलिस ने जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपितों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।