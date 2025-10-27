Mewat News: सैनिक स्कूल में एडमिशन का मौका, प्रवेश परीक्षा के लिए 30 अक्टूबर तक करें आवेदन
सैनिक स्कूल कुंजपुरा ने सत्र 2026-27 के लिए छठी और नौवीं कक्षा में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। 30 अक्टूबर तक आवेदन किया जा सकता है। हरियाणा के लिए 67% सीटें आरक्षित हैं, जबकि कुछ सीटें आरक्षित श्रेणियों के लिए भी हैं। सैनिक स्कूल का उद्देश्य छात्रों को सशस्त्र सेनाओं में अधिकारी बनने के लिए तैयार करना है।
संवाद सहयोगी, तावड़ू। सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए छठी और नौवीं कक्षा में प्रवेश परीक्षा लेने के इच्छुक छात्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अक्तूबर निर्धारित की गई है। पात्र विद्यार्थी निर्धारित तिथि तक इन कक्षाओं में दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा जनवरी 2025 में होगी। यह परीक्षा ओएमआर शीट पर बहुविकल्पीय प्रश्नावली के रूप में होगी।
उप जिला शिक्षा अधिकारी,नूंह सगीर अहमद ने बताया कि सैनिक स्कूल कुंजपुरा में कक्षा छठी के लिए 120 और नौवीं के लिए 20 सीटें रिक्त हैं, जिनके लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू हुई थी। शिक्षा विभाग ने परीक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा पंजीकरण करवाने के निर्देश दिए गए हैं।
उप जिला शिक्षा अधिकारी सगीर अहमद ने बताया कि सैनिक स्कूल कुंजपुरा रक्षा मंत्रालय के तहत कार्यरत एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है। जिसका मुख्य उद्देश्य अभ्यर्थियों को देश की सशस्त्र सेनाओं में अधिकारी बनने के लिए तैयार करना है। सैनिक स्कूल में दाखिले के लिए हर वर्ष प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती हैं। कक्षा छह में प्रवेश लेने के लिए एक अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2016 (दोनों तिथियां मान्य) के बीच जन्में लड़के और लड़कियां पात्र हैं।
कक्षा नौवीं में प्रवेश के लिए एक अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2013 के बीच जन्में छात्र आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट पर 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा के लिए 67 फीसदी सीटें आरक्षित की हैं। जबकि बाकी 33 प्रतिशत सीटें देश के अन्य राज्यों के छात्रों के लिए खुली हैं।
कक्षा छठी के लिए लगभग 120 सीट (108 लड़के व 12 लड़की) तथा कक्षा नौवीं के लिए 20 सीट (18 लड़के व दो लड़की) पर दाखिले होंगे। कुल सीटों का 15 प्रतिशत अनुसूचित जाति,7.5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति और 27 प्रतिशत ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित है। बकाया सीटों का 25 प्रतिशत रक्षाकर्मियों (भूतपूर्व सैनिकों सहित) के बच्चों के लिए आरक्षित है।
