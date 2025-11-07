पेपरलेस रजिस्ट्री पर लोगों को नहीं हो रहा भरोसा, हर मालिक को अलग-अलग टोकन कटवाने की अलग है एक मजबूरी

संवाद सहयोगी, तावड़ू। जब से सरकार ने पेपरलेस रजिस्ट्री चालू की हैं,लोगों ने इस पर अभी से सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि पहले प्रत्येक कार्य दिवस में 18 से 20 रजिस्ट्री होती थी। जब से पेपरलेस रजिस्ट्री चालू की गई हैं तभी से लोगों के सामने नई-नई समस्याएं आ रही हैं। मंगलवार को जहां सात पेपरलेस पंजीकरण हुए वहीं बृहस्पतिवार को मात्र दो भूमि पंजीकरण ही हो पाए।

लोगों का कहना है कि पहले विक्रेता जब अपनी भूमि को भेजते थे तो एक भूमि के चाहे छह मालिक हों उनका एक ही टोकन कटता था और एक साथ रजिस्ट्री करा लेते थे जब से नई पेपरलेस रजिस्ट्री चालू की गई है उसके बाद से कई तरह की समस्याएं सामने आ रही है।

तहसील कार्यालय में बैठे एक डीड राइटर ने बताया कि यदि किसी की कोई भूमि है और उसके अलग-अलग खेवट हैं और नाम में भी अगर कोई बिंदु का फर्क है तो उसमें भी समस्या आ रही है। उसके लिए भी एक ही मालिक को अलग-अलग टोकन कटाने पड़ रहे हैं।