    नूंह के दूरदराज इलाकों में अब नहीं भटकेंगे मरीज! घर-घर तक पहुंचेगी बेहतर हेल्थ सर्विस

    By Mohd Haroon Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 10:33 AM (IST)

    नूंह जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने तावडू और पिनगवां में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स (बीपीएचओ) बनाने की मंजूरी दी है। इन यूनिट्स के निर्माण पर 1.1 करोड़ रुपये खर्च होंगे। ये यूनिट्स बीमारियों की स्क्रीनिंग, जांच और इलाज में मदद करेंगी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, फिरोजपुर झिरका और पुन्हाना में बीपीएचओ पहले से ही तैयार हैं। यह कदम क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

    सरकार ने तावडू और पिनगवां में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स (बीपीएचओ) बनाने की मंजूरी दी है। फाइल फोटो

    मोहम्मद मुस्तफा, नूंह। जिले में हेल्थ सर्विस को और बेहतर बनाने के लिए सरकार ने एस्पिरेशनल जिलों में BPHOs (ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स) बनाने को मंजूरी दे दी है। तावडू के पढनी PHC और पिनगवां CHC में दो नए ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट बनाए जाने हैं। इन पर ₹1.1 करोड़ (11 मिलियन रुपये) खर्च होंगे। पढनी PHC में BPHO बिल्डिंग पर ₹50 लाख (50 लाख रुपये) और पिनगवां CHC में BPHO बिल्डिंग पर ₹61 लाख (61 लाख रुपये) खर्च होंगे।

    दोनों BPHO बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। यह काम पंचायत राज द्वारा किया जाएगा। हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपना काम पूरा कर लिया है। हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक, फिरोजपुर झिरका और पुन्हाना में BPHO बनकर तैयार हैं। यह प्रोजेक्ट इलाके के लोगों की हेल्थ को और बेहतर बनाने में मील का पत्थर साबित होगा।

    ध्यान दें कि सरकार ने लोगों को बेहतर हेल्थकेयर सर्विस देने के लिए ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट बनाने का फैसला किया है, जिसमें दूर-दराज के इलाकों में मौजूद ब्लॉक को प्राथमिकता दी जाएगी। तावडू में पिनगवां CHC और पढनी PHC को इसके लिए चुना गया है। BPHO ब्लॉक लेवल की हेल्थ सुविधाओं की क्षमता बढ़ाएगा, डायग्नोस्टिक सर्विस की एक बड़ी रेंज देगा, और हेल्थ सुविधाओं को सपोर्ट और सुपरविज़न देगा, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम और कम्युनिटी हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन चलाएगा।

    हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक, ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट सभी बीमारियों की स्क्रीनिंग करेगी। सब-सेंटर से रेफर किए गए मरीज़ों या जो खुद बीमारी का पता लगाते हैं, उनकी जांच की जाएगी और उन्हें CHC और PHC से दवाएं दी जाएंगी। अगर किसी मरीज़ को कोई गंभीर बीमारी पाई जाती है, तो उसकी रिपोर्ट की जाएगी और बचाव के उपाय किए जाएंगे। इसके अलावा, इलाके में गंभीर बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक, ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट सभी बीमारियों की स्क्रीनिंग और इलाज करेगी।

    जांच के बाद इलाज शुरू होगा: मरीज़ की बीमारी की जांच सबसे पहले ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट में की जाएगी। इसके बाद संबंधित PHC या CHC पर इलाज शुरू किया जाएगा। इसके लिए अलग से स्टाफ रखा जाएगा। अगर किसी मरीज़ को गंभीर बीमारी पाई जाती है, तो उसे आगे रेफर किया जाएगा।

    BPHU (ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट) बनने से पिनगवां और तावडू में सुविधाओं की कैपेसिटी बढ़ेगी, और डेटा मॉनिटरिंग और टेस्टिंग से समय पर बीमारियों को फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। यह पब्लिक हेल्थ को बेहतर बनाने की दिशा में सरकार का एक सराहनीय कदम है। जहां लोगों की हेल्थ की पूरी तरह से जांच और इलाज किया जाएगा।

    - डॉ. सर्वजीत थापर, सिविल सर्जन, नूंह