    नूंह में लेन-देन के विवाद में युवक ने किया सुसाइड, पिता ने लगाया आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप

    By Mohd Haroon Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 02:38 PM (IST)

    हरियाणा के नूंह जिले के तावडू में एक युवक ने पैसे के लेन-देन के विवाद में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। मृतक के पिता ने तीन लोगों पर पैसे न लौटाने और आ ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, तावड़ू। शहर के वार्ड नंबर 16 में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है,जहां एक युवक ने कथित तौर पर पैसे के लेन-देन के विवाद में दबाव और धमकियों के कारण आत्महत्या कर ली। मृतक के पिता ने स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें तीन आरोपितों पर बकाया राशि न लौटाने और आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 16, जटवाला मोहल्ला निवासी सतपाल सिंह ने थाना शहर तावडू मे दी शिकायत में बताया कि उनका छोटा बेटा रवि सहरावत (30) पटौदी सड़क पर हिटाची एटीएम की दुकान चलाता था। रवि ने वर्ष 2020 से 2023 के बीच अपने पिता से कुल 30-32 लाख रुपये उधार लिए थे, जो उसने कारोबार के लिए तीन व्यक्तियों जिनमें अलताफ पुत्र फारुख निवासी गांव सबरस,मोटा पुत्र फारुख निवासी गांव सबरस और तालिम निवासी छारोडा को दिए थे।

    इन आरोपितों ने रवि को पैसे लौटाने से इनकार कर दिया,जिससे युवक मानसिक रूप से परेशान हो गया। शिकायत में सतपाल सिंह ने कहा कि जब उन्हें इस बात का पता चला, तो उन्होंने पंचायत स्तर पर बातचीत की। इसमें शहर के जिम्मेदार लोगो की मौजूदगी में आरोपितों ने पांच लाख रुपये लौटाने का वादा किया और बाकी 27 लाख रुपये एक महीने में देने की बात कही।

    हालांकि आरोपितों ने बकाया राशि नहीं लौटाई और कहा कि जो देना था दे चुके,अब नहीं देंगे। पंचायत करो या पुलिस में जाओ। सतपाल सिंह के अनुसार आरोपितों ने जान से मारने की धमकियां भी दीं, जिससे रवि हताश हो गया। 18 दिसंबर को दोपहर करीब 1-2 बजे रवि ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिवार ने इसे अन्य कारणों से हुई घटना समझकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया और 19 दिसंबर को अस्थियां गंगा नदी में विसर्जित कर दी।

    लेकिन उसी दिन रवि के मोबाइल फोन की जांच में आडियो-वीडियो रिकार्डिंग मिली, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से आरोपितों द्वारा पैसे न लौटाने और धमकियों को आत्महत्या का कारण बताया है। फोन में अलताफ, तालिम और मोटा से संबंधित व्हाट्सएप चैट और वायस मैसेज भी मिले। सतपाल सिंह ने पुलिस को पेनड्राइव सौंप दी है और मोबाइल फोन भी जल्द सौंपने की बात कही है।सतपाल सिंह ने शिकायत में कहा कि मेरे बेटे ने इन लोगों के दबाव और उकसावे के कारण अपनी जान दे दी। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।