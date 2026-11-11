ठंड के चलते नूंह के 900 सरकारी स्कूलों का नया टाइम-टेबल जारी, 15 नवंबर से लागू होगी नई व्यवस्था
नूंह जिले में बढ़ती ठंड के कारण 15 नवंबर से एकल शिफ्ट वाले स्कूल सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:30 ...और पढ़ें
HighLights
नूंह में 15 नवंबर से बदलेंगे सरकारी स्कूलों के समय।
एकल शिफ्ट स्कूल सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक।
डबल शिफ्ट की पहली पारी अब 7:55 बजे से शुरू।
जागरण संवाददाता, नूंह। सर्दी बढ़ने के साथ अब सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का समय भी बदल जाएगा। सुबह की ठंड में बच्चों को जल्दी घर से निकलने की परेशानी से बचाने के लिए विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने नई समय-सारिणी जारी की है।
इसके तहत 15 नवंबर से जिले के सभी सरकारी स्कूल नए समय के अनुसार संचालित होंगे। एकल शिफ्ट वाले स्कूलों में सुबह 9:30 बजे पढ़ाई शुरू होगी और छुट्टी दोपहर 3:30 बजे होगी। वहीं, डबल शिफ्ट में चलने वाले स्कूलों की पहली पारी का समय भी बदल दिया गया है।
डबल शिफ्ट वाले स्कूलों में पहली पारी अब सुबह 7:55 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेगी। पहले यह पारी सुबह सात बजे शुरू होती थी। यानी पहली शिफ्ट के विद्यार्थियों को अब स्कूल पहुंचने के लिए 55 मिनट अधिक मिलेंगे। दूसरी ओर, एकल शिफ्ट वाले स्कूलों में भी सुबह की शुरुआत पहले के मुकाबले देरी से होगी।
मौसम के हिसाब से किए गए बदलाव
निदेशालय ने यह बदलाव मौसम की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया है, ताकि बच्चों को कड़ाके की ठंड में सुबह जल्दी घर से न निकलना पड़े।
स्कूलों की समय-सारिणी में बदलाव का उद्देश्य विद्यार्थियों की सुविधा के साथ पढ़ाई का नियमित संचालन बनाए रखना है। सर्दियों में सुबह देर तक ठंड रहने और शाम को जल्दी अंधेरा होने के कारण विद्यार्थियों को आने-जाने में दिक्कत होती है। खासकर दूरदराज के गांवों से स्कूल पहुंचने वाले बच्चों को सुबह जल्दी घर से निकलना पड़ता है। समय में बदलाव से उन्हें राहत मिलेगी।
जिले में कुल 900 राजकीय स्कूल संचालित हैं। इनमें 498 राजकीय प्राथमिक विद्यालय शामिल हैं। इन सभी सरकारी स्कूलों में करीब ढ़ाई लाख विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे में समय-सारिणी में बदलाव का असर जिले के बड़ी संख्या में विद्यार्थियों पर पड़ेगा।
15 नवंबर से नई व्यवस्था होगी लागू
शिक्षा विभाग के अनुसार 15 नवंबर से संबंधित स्कूलों में नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। स्कूल मुखियाओं और शिक्षकों को भी नए समय के अनुसार कक्षाओं और अन्य गतिविधियों का संचालन करना होगा।
'निदेशालय शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार 15 नवंबर से सरकारी स्कूलों का समय बदला जा रहा है। सर्दियों में सुबह जल्दी आने से विद्यार्थियों को होने वाली परेशानी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
नई समय-सारिणी में पढ़ाई का निर्धारित समय बनाए रखते हुए मौसम के अनुकूल बदलाव किया गया है। जिले के अभी स्कूलों में नए आदेशों के अनुसार कक्षाएं संचालित होंगी।'
- राजेंद्र शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी नूंह
यह भी पढ़ें- रेवाड़ी और नूंह में पासपोर्ट केंद्र खोलने की मांग तेज, विदेश मंत्री को लिखा पत्र
यह भी पढ़ें- नूंह के पल्ला कॉलेज में अनशन पर बैठे छात्रों से मिले मंत्री राव नरबीर, भूख हड़ताल खत्म करने की अपील
देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।