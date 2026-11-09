रेवाड़ी और नूंह में पासपोर्ट केंद्र खोलने की मांग तेज, विदेश मंत्री को लिखा पत्र

मुकेश कुमार, रेवाड़ी। पासपोर्ट बनवाने और इससे संबंधित अन्य कार्यों के लिए दूरदराज के शहरों में जाने की परेशानी से निजात दिलाने के लिए रेवाड़ी और नूंह में पासपोर्ट केंद्र खोलने की मांग जोर पकड़ने लगी है।

इस संबंध में राष्ट्रीय सामाजिक संगठन लोक सेवा मंच ने केंद्रीय विदेश मंत्री डॉ एस.जयशंकर को पत्र भेजकर जनहित में जल्द आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है।

लोगों ने बताई अपनी परेशानी

लोक सेवा मंच के राष्ट्रीय प्रगतिशील चिंतक अशोक प्रधान ने बताया कि जनसंपर्क अभियान के दौरान क्षेत्र के अनेक लोगों ने पासपोर्ट संबंधी कार्यों में आने वाली परेशानियों से अवगत कराया। आवेदकों को इसके लिए गुरुग्राम, दिल्ली, रोहतक और नारनौल जैसे दूरस्थ शहरों में जाना पड़ता है।