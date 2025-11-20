नूंह पुलिस का सघन तलाशी अभियान: मस्जिद, मदरसे और होटल जांच के दायरे में; चेतावनी जारी

जागरण संवाददाता, नूंह। दिल्ली में दस नवंबर को आई-20 कार में लाल किले के पास हुए बम धमाके एवं उसके तार नूंह जिला से जुड़ने के बाद नूंह जिला पुलिस सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से सतर्क हो गई है। गुरुवार को जिला के सभी मदरसों, मस्जिदों के साथ- साथ होटलों में पुलिस की टीमों ने सर्च अभियान प्रारंभ कर दिया है। इन सभी को कहा गया है कि वे मस्जिद, मदरसों एवं होटलों में अनजान व्यक्ति को प्रवेश ना दें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाही की जाएगी।

नूंह शहर में आतंकी डाक्टर उमर के दस दिन ठहरने पर यह कदम उठाए जा रहे हैं। एसपी राजेश कुमार द्वारा मीटिंग कर सभी थाना प्रभारी और डीएसपी को दिशा निर्देश दिए गए थे कि मस्जिद व मदरसों की जांच के साथ साथ किरायेदारों का भी सत्यापन करें। जिसको लेकर पुलिस ने यह अभियान शुरू किया है। जिसके तहत गांव महूं में मस्जिद व मदरसों की जांच की गई और सख्त हिदायतें दी गई कि अनजान व्यक्ति को शरण ना दें।



बता दें दस नवंबर को दिल्ली में हुए बम धमाके और उसके तार नूंह जिला से जुडऩे के बाद मेवात जिला की काफी किरकिरी हो रही है। राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा प्रदेश का नूंह जिला पूरी तरह से चर्चा में आ गया है। इस बम धमाके के बाद नूंह जिला पुलिस पूरी तरह से सतर्क हो गई है। इस आतंकी वारदात के बाद एसपी नूंह राजेश कुमार ने सभी थाना प्रभारियों को आदेश दे दिए हैं कि वे नूंह जिला में अपने-अपने क्षेत्र की सभी मस्जिदों , मदरसों एवं होटलों में सघन सर्च अभियान चलाएं।



उनके आदेश के बाद पुलिस अधिकारियों ने मस्जिद एंव मदरसों के साथ-साथ होटलों में भी सघन जांच अभियान चला दिया है। मदरसों के संचालकों एवं मस्जिदों के इमामों से कहा कि वे अनजान व्यक्ति को मस्जिद और मदरसों में प्रवेश ना दें। यदि कोई आपराधिक प्रवृति, संदिग्ध या अनजान व्यक्ति आसपास दिखाई देता भी है तो उसकी जानकारी तुरंत संबंधित पुलिस थाने में दें ताकि तुरंत प्रभाव से कार्रवाही की जा सके।