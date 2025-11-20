Language
    नूंह पुलिस का सघन तलाशी अभियान: मस्जिद, मदरसे और होटल जांच के दायरे में; चेतावनी जारी

    By Mohd Haroon Edited By: Sonu Suman
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 08:09 PM (IST)

    दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद नूंह पुलिस सतर्क हो गई है। जिले के सभी मदरसों, मस्जिदों और होटलों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने संचालकों को अनजान व्यक्तियों को प्रवेश न देने की चेतावनी दी है। एसपी ने किरायेदारों का सत्यापन करने का भी निर्देश दिया है। यह कदम आतंकी डॉक्टर उमर के नूंह में ठहरने के बाद उठाया गया है। पुलिस आमजन से भी संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना देने की अपील कर रही है।

    नूंह जिला पुलिस सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से सतर्क हो गई है।

    जागरण संवाददाता, नूंह। दिल्ली में दस नवंबर को आई-20 कार में लाल किले के पास हुए बम धमाके एवं उसके तार नूंह जिला से जुड़ने के बाद नूंह जिला पुलिस सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से सतर्क हो गई है। गुरुवार को जिला के सभी मदरसों, मस्जिदों के साथ- साथ होटलों में पुलिस की टीमों ने सर्च अभियान प्रारंभ कर दिया है। इन सभी को कहा गया है कि वे मस्जिद, मदरसों एवं होटलों में अनजान व्यक्ति को प्रवेश ना दें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाही की जाएगी।

    नूंह शहर में आतंकी डाक्टर उमर के दस दिन ठहरने पर यह कदम उठाए जा रहे हैं। एसपी राजेश कुमार द्वारा मीटिंग कर सभी थाना प्रभारी और डीएसपी को दिशा निर्देश दिए गए थे कि मस्जिद व मदरसों की जांच के साथ साथ किरायेदारों का भी सत्यापन करें। जिसको लेकर पुलिस ने यह अभियान शुरू किया है। जिसके तहत गांव महूं में मस्जिद व मदरसों की जांच की गई और सख्त हिदायतें दी गई कि अनजान व्यक्ति को शरण ना दें।

    बता दें दस नवंबर को दिल्ली में हुए बम धमाके और उसके तार नूंह जिला से जुडऩे के बाद मेवात जिला की काफी किरकिरी हो रही है। राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा प्रदेश का नूंह जिला पूरी तरह से चर्चा में आ गया है। इस बम धमाके के बाद नूंह जिला पुलिस पूरी तरह से सतर्क हो गई है। इस आतंकी वारदात के बाद एसपी नूंह राजेश कुमार ने सभी थाना प्रभारियों को आदेश दे दिए हैं कि वे नूंह जिला में अपने-अपने क्षेत्र की सभी मस्जिदों , मदरसों एवं होटलों में सघन सर्च अभियान चलाएं।

    उनके आदेश के बाद पुलिस अधिकारियों ने मस्जिद एंव मदरसों के साथ-साथ होटलों में भी सघन जांच अभियान चला दिया है। मदरसों के संचालकों एवं मस्जिदों के इमामों से कहा कि वे अनजान व्यक्ति को मस्जिद और मदरसों में प्रवेश ना दें। यदि कोई आपराधिक प्रवृति, संदिग्ध या अनजान व्यक्ति आसपास दिखाई देता भी है तो उसकी जानकारी तुरंत संबंधित पुलिस थाने में दें ताकि तुरंत प्रभाव से कार्रवाही की जा सके।

    पुलिस अधिकारियों ने आमजन से भी अपील की है कि यदि उनको भी कोई अनजान या संदिग्ध व्यक्ति कहीं दिखाई देता है तो उसकी भी सूचना तुंरत पुलिस को दें ताकि समय पर कार्रवाही की जा सके। एसपी नूंह के आदेश के आद पुलिस अधिकारियों ने अपने होटलों में कमरा किराए पर देने वाले या मेवात में जो भी भू स्वामी अपने भवनों को किराए पर दे रहे हैं उनको भी चेतावनी दे दी है कि वे भी बिना आईडी देखे और उसकी जांच किए बिना किसी भी व्यक्ति को भवन किराए पर ना दें। इनकी समय-समय पर जांच की जाएगी। यदि जांच में कोई कमी मिलती है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाही की जाएगी।

    जिला के सभी मदरसों, मस्जिदों एवं होटलों की जांच की जा रही है। इनके संचालकों को कहा गया है कि बिना आईड़ी प्रूफ देखे किसी को प्रवेश ना दें। यदि कोई आपराधिक प्रवृति, संदिग्ध या अनजान व्यक्ति दिखाई देता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। - कृष्ण कुमार, पुलिस प्रवक्ता, नूंह जिला पुलिस