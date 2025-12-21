नूंह में अवैध पटाखों की दुकान पर पुलिस की छापेमारी, कई घंटों तक चली जांच
नूंह में पुलिस ने अवैध पटाखों की दुकान पर छापेमारी की। यह छापेमारी कई घंटों तक चली, जिसमें पुलिस ने दुकान की गहन जांच की। पुलिस को अवैध पटाखों के कारो ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नूंह। जिले में अवैध और प्रतिबंधित पटाखों के खिलाफ शनिवार को बड़ी कार्रवाई की गई है। एसडीएम अंकिता पुवार की अगुवाई में पुराने नल्हड़ रोड़ पर स्थित एक किराये की दुकान पर औचक निरीक्षण किया गया।
यह दुकान पवन नाम के व्यक्ति द्वारा पीतम से 4000 रुपये मासिक किराये पर ली गई थी। निरीक्षण के दौरान दुकान में शादी-विवाह और दीपावली जैसे अवसरों पर इस्तेमाल होने वाले पटाखे भारी मात्रा में मिले। यह कार्रवाई कई घंटे तक चली।
गुप्त सूचना पर की गई छापेमारी
जिला प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अधिकारी मनीष यादव ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह छापेमारी की गई। मौके पर एसडीएम अंकिता पुवार के अलावा नगरपालिका के मुकेश सेक्टरी, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम और पुलिस बल मौजूद रहा।
दुकान से 50 से अधिक कार्टूनों में विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधित पटाखे बरामद हुए हैं। जो स्पष्ट रूप से विस्फोटक अधिनियम का उल्लंघन है। वर्तमान में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू होने के कारण पटाखों का भंडारण और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंधित है, जिससे प्रदूषण बढ़ने का खतरा था।
कुछ दिन पहले डीसी द्वारा आयोजित विशेष बैठक में अवैध पटाखों के गोदामों और भंडारण पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इसी कड़ी में यह छापेमारी की गई। देर शाम तक पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई गई।
-
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।