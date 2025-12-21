नूंह में अवैध पटाखों की दुकान पर पुलिस की छापेमारी, कई घंटों तक चली जांच

जागरण संवाददाता, नूंह। जिले में अवैध और प्रतिबंधित पटाखों के खिलाफ शनिवार को बड़ी कार्रवाई की गई है। एसडीएम अंकिता पुवार की अगुवाई में पुराने नल्हड़ रोड़ पर स्थित एक किराये की दुकान पर औचक निरीक्षण किया गया। यह दुकान पवन नाम के व्यक्ति द्वारा पीतम से 4000 रुपये मासिक किराये पर ली गई थी। निरीक्षण के दौरान दुकान में शादी-विवाह और दीपावली जैसे अवसरों पर इस्तेमाल होने वाले पटाखे भारी मात्रा में मिले। यह कार्रवाई कई घंटे तक चली।

गुप्त सूचना पर की गई छापेमारी जिला प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अधिकारी मनीष यादव ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह छापेमारी की गई। मौके पर एसडीएम अंकिता पुवार के अलावा नगरपालिका के मुकेश सेक्टरी, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम और पुलिस बल मौजूद रहा।

दुकान से 50 से अधिक कार्टूनों में विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधित पटाखे बरामद हुए हैं। जो स्पष्ट रूप से विस्फोटक अधिनियम का उल्लंघन है। वर्तमान में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू होने के कारण पटाखों का भंडारण और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंधित है, जिससे प्रदूषण बढ़ने का खतरा था।