    Mewat News: 36 मामलों में वांछित हिस्ट्रीशीटर अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार, कई बड़ी वारदातों को दे चुका था अंजाम

    Updated: Mon, 24 Nov 2025 01:43 PM (IST)
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 01:43 PM (IST)

    हरियाणा के नूंह में ऑपरेशन ट्रैकडाउन के दौरान पुलिस ने 36 मामलों में वांछित हिस्ट्रीशीटर साजिद उर्फ काला को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक देशी पिस्तौल और कारतूस बरामद हुए हैं। यह गिरफ्तारी अपराध शाखा तावड़ू पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है।  

    जागरण संवाददाता, नूंह। हरियाणा के नूंह में ऑपरेशन ट्रैकडाउन के दौरान अपराध शाखा तावड़ू पुलिस को बड़ी सफलता मिली। एटीएम चोरी, ट्रक और डंपर चोरी, लूट-डैकती, फिरौती एंव अवैध हथियार रखने की 36 वारदातों में वांछित हिस्ट्रीशीटर साजिद उर्फ काला निवासी राहड़ी (नूंह) को अवैध देशी हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया।

    नूंह जिला के तावड़ू उपमंडल के थाना सदर क्षेत्र में पुलिस ने ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 36 वारदातों में वांछित कुख्यात हिस्ट्रीशीटर साजिद उर्फ काला को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक देशी पिस्तौल (कट्टा) और कारतूस बरामद हुए है।