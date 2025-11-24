Mewat News: 36 मामलों में वांछित हिस्ट्रीशीटर अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार, कई बड़ी वारदातों को दे चुका था अंजाम
नूंह जिला के तावड़ू उपमंडल के थाना सदर क्षेत्र में पुलिस ने ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 36 वारदातों में वांछित कुख्यात हिस्ट्रीशीटर साजिद उर्फ काला को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक देशी पिस्तौल (कट्टा) और कारतूस बरामद हुए है।
