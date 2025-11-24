Mewat News: 36 मामलों में वांछित हिस्ट्रीशीटर अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार, कई बड़ी वारदातों को दे चुका था अंजाम

जागरण संवाददाता, नूंह। हरियाणा के नूंह में ऑपरेशन ट्रैकडाउन के दौरान अपराध शाखा तावड़ू पुलिस को बड़ी सफलता मिली। एटीएम चोरी, ट्रक और डंपर चोरी, लूट-डैकती, फिरौती एंव अवैध हथियार रखने की 36 वारदातों में वांछित हिस्ट्रीशीटर साजिद उर्फ काला निवासी राहड़ी (नूंह) को अवैध देशी हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया।