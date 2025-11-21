नूंह में पुलिस का बड़ा एक्शन: 12 कुख्यात अपराधी हिस्ट्रीशीटर घोषित, 320 को किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नूंह। अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने सख्त कदम उठाए हैं। जिले में 12 खुंखार अपराधियों की हिस्ट्री शीटर बनाया गया। आपराधिक मामले में 25 अपराधियों की प्रापर्टी को एटैच करने की तैयारी है। इनमें ज्यादातर आरोपित साइबर व एनडीपीएस एक्ट से जुड़े बताए गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिले में पांच से 20 नवंबर तक चलाए गए आपरेशन ट्रैक अभियान के तहत पुलिस ने लूट, डैकती, हत्या के प्रयास व अन्य मामलों में 320 अपराधियों को जेल की सलाखों के अंदर भिजवाया गया है। इनमें हत्या,हत्या के प्रयास, लूट, डकैती व अन्य मामलों में फरार चल रहे आरोपित बताए गए हैं। जिले में 83 में से 44 वांछित जघन्य मामलों में नामजद फरार चले रहे अपराधी भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं।

जो बचे हैं, उनकी भी तलाश जारी है। पकड़े गए 44 वांछितों में दौरान हत्या के प्रयास के 13 आरोपित, हत्या के तीन, अवैध हथियार (आर्म्स एक्ट) के नौ आरोपित, लूट व छीनाझपटी के 10 आरोपित, पोक्स एक्ट के तीन आरोपित, एसी एसटी एक्ट के दो इनामी बदमाश जिन पर 5000 रुपये का इनाम घोषित था।

इस दौरान 59 साइबर अपराध से भी जुड़े आरोपित पुलिस के शिकंजे में आए है, वहीं 17 साइबर प्राथमकि दर्ज हुई है, इस दौरान करीब 12 ऐसे साइबर ठग पकड़े गए हैं, जिनके खिलाफ दूसरे जिले में साइबर ठगी के मामले दर्ज थे। इनमें रेवाड़ी, महेंद्रगढ, गुरूग्राम व कई अन्य जिलों के अपराधी शामिल है। पुलिस की तरफ से पकड़े गए इन अपराधियों को दूसरे जिलों की पुलिस के हवाले कर दिया गया है।

इन 12 अपराधियों की खोली हिस्ट्रीशीट • तोफिक – सिरोली (पुन्हाना)

– सिरोली (पुन्हाना) • सुनील – जोरासी (सदर तावड़ू)

– जोरासी (सदर तावड़ू) • इमरान उर्फ खन्ना – लुहिंगा कला (पुन्हाना)

– लुहिंगा कला (पुन्हाना) • मोहम्मद यूसुफ – उमरा (नगीना)

– उमरा (नगीना) • राहुल उर्फ ढोलू – खेड़ली दौसा (सदर नूंह)

– खेड़ली दौसा (सदर नूंह) • विक्की – खेड़ली दौसा (सदर नूंह)

– खेड़ली दौसा (सदर नूंह) • कासिम बाई – आकेड़ा

– आकेड़ा • न्यामत उर्फ बशीरा – मेवली (आकेड़ा)

– मेवली (आकेड़ा) • लियाकत उर्फ लक्का – सूंध मोहम्मदपुर अहिर

– सूंध मोहम्मदपुर अहिर • इरशाद – सूंध मोहम्मदपुर अहिर

– सूंध मोहम्मदपुर अहिर • हसीन – बिछोर

– बिछोर • आबिद – बिछोर 25 की संपत्ति अटैच करने की तैयारी पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपितों में से एनडीपीएस व साइबर ठगी से जुड़े 25 अपराधियों को संपत्ति को अटैच करने की तैयारी चल रही हैं। बताया गया है कि इन आरोपितों ने गलत तरीक से संपत्ति अर्जित की है। इसके लिए पुलिस ने संपत्ति का ब्यौरा लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।