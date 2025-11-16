Nuh News: पिनगवां कस्बे को मिलेगी रास्तों में जलभराव से निजात, खर्च होंगे 20 लाख रुपये

जागरण संवाददाता नूंह। जिले कस्बा पिनगवां को अब सड़क पर जलभराव की समस्या से निजात मिलने जा रही है। इस समस्या को खत्म करने के लिए जिला परिषद कोटा से 20 लाख रुपये की राशि खर्च कर सीवर लाइन डाली जा रही है। डेढ़ किलोमीटर लंबी सीवर लाइन से कस्बे के गंदे पानी को खंड कार्यालय के पास स्थित तालाब में डाला जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस समस्या के समाधान से जहां कस्बे की करीब 30 हजार की आबादी को जलभराव से निजात मिलेगी वहीं कस्बे में आने जाने वाले लोगों को भी सड़क पर जमा गंदे पानी से छुटकारा मिलेगा। जिला परिषद द्वारा इस योजना पर काम चालू करा दिया गया है। लगभग आधा पूरा भी हो गया है। उम्मीद की जा रही है आगामी 10-15 दिनों में यह काम पूरा हो जाएगा।

बता दें कि पिछले लंबे समय से पिनगवां कस्बे में नगीना-होडल मार्ग पर नाले ओवरफ्लो होने के कारण गंदा पानी सड़क पर जमा हो रहा है। बरसात के दिनों में यह समस्या ओर अधिक बढ़ जाती है। लोगों की मांग पर जिला परिषद के चेयरमैन जान मोहम्मद ने इस समस्या के समाधान के लिए 20 लाख रुपये की राशि मंजूर करा कर सीवर लाइन का काम शुरू करा दिया है। कस्बे में सीवर लाइन की कमी कई वर्षों से खल रही थी। जिसके कारण जलभराव की समस्या ने लोगों को परेशान कर दिया था। लेकिन अब इस समस्या से बहुत जल्द निजात मिलने जा रही है।