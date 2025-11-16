Language
    Nuh News: पिनगवां कस्बे को मिलेगी रास्तों में जलभराव से निजात, खर्च होंगे 20 लाख रुपये

    By Mohd Haroon Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 09:27 AM (IST)

    नूंह के पिनगवां कस्बे में रास्तों पर जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए 20 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। कस्बे में नई नालियां बनाई जाएंगी, जिससे बारिश का पानी आसानी से निकल जाएगा और सड़कों पर जलभराव नहीं होगा। इस परियोजना से पिनगवां के लोगों को काफी राहत मिलेगी।

    जागरण संवाददाता नूंह। जिले कस्बा पिनगवां को अब सड़क पर जलभराव की समस्या से निजात मिलने जा रही है। इस समस्या को खत्म करने के लिए जिला परिषद कोटा से 20 लाख रुपये की राशि खर्च कर सीवर लाइन डाली जा रही है। डेढ़ किलोमीटर लंबी सीवर लाइन से कस्बे के गंदे पानी को खंड कार्यालय के पास स्थित तालाब में डाला जाएगा।

    इस समस्या के समाधान से जहां कस्बे की करीब 30 हजार की आबादी को जलभराव से निजात मिलेगी वहीं कस्बे में आने जाने वाले लोगों को भी सड़क पर जमा गंदे पानी से छुटकारा मिलेगा। जिला परिषद द्वारा इस योजना पर काम चालू करा दिया गया है। लगभग आधा पूरा भी हो गया है। उम्मीद की जा रही है आगामी 10-15 दिनों में यह काम पूरा हो जाएगा।

    बता दें कि पिछले लंबे समय से पिनगवां कस्बे में नगीना-होडल मार्ग पर नाले ओवरफ्लो होने के कारण गंदा पानी सड़क पर जमा हो रहा है। बरसात के दिनों में यह समस्या ओर अधिक बढ़ जाती है। लोगों की मांग पर जिला परिषद के चेयरमैन जान मोहम्मद ने इस समस्या के समाधान के लिए 20 लाख रुपये की राशि मंजूर करा कर सीवर लाइन का काम शुरू करा दिया है। कस्बे में सीवर लाइन की कमी कई वर्षों से खल रही थी। जिसके कारण जलभराव की समस्या ने लोगों को परेशान कर दिया था। लेकिन अब इस समस्या से बहुत जल्द निजात मिलने जा रही है।

    कस्बा वासी शमीम अहमद, फैजान, आजम खान, मुबीन खान, मोहम्मद इस्लाम, सोनू ने बताया कि समय पर नालों की सफाई नहीं होने के कारण नाले आगे से रुके हुए हैं। जिनके कारण गंदा पानी ओवरफ्लो होकर सड़क पर जमा हो रहा है। जिससे निकलते समय लोगों के कपड़े खराब होने के साथ साथ गंदे पानी से बचाव के कारण हादसा होने का भी खतरा बना हुआ है।


    गंदा पानी सड़क पर जमा होने के कारण लोगों को निकलने में परेशानी होती है। यह समस्या बरसात के मौसम में और अधिक बढ़ जाती है। सीवर लाइन के निर्माण से इस समस्या के समाधान की आस जगी है।



    -आजम खान, शहरवासी

    सीवर लाइन का कार्य प्रगति पर है। लगभग आधा कार्य पूरा हो गया है। बाकि काम भी जल्द पूरा हो जाएगा। इस काम पर 20 लाख रुपये की राशि खर्च की जा रही है।



    -जान मोहम्मद, जिला प्रमुख नूंह



    समय पर नालों की सफाई नहीं होने के कारण नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं और सड़कों पर गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है।



    - मोहम्मद इसलाम

    सीवर लाइन से कस्बे में सड़क पर जमा होने वाले गंदे पानी से निजात मिलेगी। कार्य प्रगति पर है। उम्मीद है कि इस समस्या से जल्द निजात मिलेगी।



    - सुलेमान ग्रामीण