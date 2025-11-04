Nuh News: इनेलो ने किया मंडी में प्रदर्शन, डीसी के के मार्फत राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन
नूंह में इनेलो कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर खराब फसलों का मुआवजा, कानून व्यवस्था और खाद की किल्लत जैसी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष ताहिर हुसैन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा।
जागरण संवाददाता, नूंह। खराब फसलों का मुआवजा, कानून व्यवस्था, फसलों की एमएसपी पर खरीद, फसल बिजाई के लिए खाद, युवाओं के लिए रोजगार, खेतों में जल भराव आदि समस्याओं को लेकर सोमवार को जिला मुख्यालय स्थित इनेलो कार्यालय, नई अनाज मंडी में प्रदर्शन किया। इसके बाद उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया।
फसलों के मुआवजा न देने खाद की किल्लत को लेकर उठाई मांग
यह कार्यक्रम जिला अध्यक्ष ताहिर हुसैन के नेतृत्व में किया गया। मंडी में एकत्रित हुए इनेलो के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इनेलो जिलाध्यक्ष ने आक्रोश प्रदर्शन व ज्ञापन सौंपने के बाद कहा कि किसानों व आम जन की समस्याओं को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया गया है और जिला उपायुक्तों की मार्फ़त हरियाणा के राज्यपाल को ज्ञापन भेजा गया है।
इनेलो कार्यकर्ताओं ने किसानों व आम जन की समस्याओं को लेकर सरकार के ख़िलाफ़ अपना विरोध जताते हुए राज्यपाल को ज्ञापन भेजा गया है। हुसैन ने कहा कि चौधरी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में इनेलो पार्टी प्रदेश के गरीब, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी और युवाओं के हक़ों की लड़ाई लड़ने का काम कर रही है ।
इस अवसर पर इब्राहिम पहलवान, इनेलो नेता हाजी सुबान ख़ान,जैकम अल्वी, जिले सिंह कालियाकी, जिला उपाध्यक्ष जुनैद अड़बर,हाजी आसम रईसिका, ज़ाकिर प्रधान भडंगाका, महिला जिलाध्यक्ष सरोज, पुष्पा, श्विजय लक्ष्मी, मंजू ,जमील सरपंच खेड़ला ,सद्दीक खेड़ला,दिलशाद सरपंच टेरकपुर , उमरशेद आदि सैंकड़ों पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।