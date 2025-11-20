Language
    नूंह डिपो में 8 दिसंबर को हड़ताल करेंगे रोडवेज कर्मी, क्या हैं इनकी मांगें?

    By Mohd Haroon Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 02:55 PM (IST)

    हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन ने नूंह डिपो में 8 दिसंबर को हड़ताल करने का निर्णय लिया है। यह हड़ताल कर्मचारियों की मांगों को लेकर की जा रही है, जिनमें सुविधाओं में कटौती का विरोध और खाली पदों पर भर्ती की मांग शामिल है। सरकार के साथ वार्ता विफल होने के बाद यह फैसला लिया गया।

    नूंह में हड़ताल को लेकर बैठक करते हुए रोड़वेज के कर्मचारी। जागरण

    संवाद सहयोगी,तावड़ू। बुधवार को हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन (संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा) द्वारा नूंह डिपो कमेटी की विशेष बैठक डिपो प्रधान मोहमद अंसार की अध्यक्षता में हुई। जिसका संचालन डिपो सचिव जयसिंह चौहान ने किया। बैठक का मुख्य एजेंडा राज्य कमेटी के निर्णय अनुसार आठ दिसंबर को कर्मचारी अपनी मांग और मुद्दों को लेकर एक दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल को लेकर विचार विमर्श एवं तैयारी से संबंधित रहा। बैठक में मुख्य वक्ता के तोर पर सीआईटीयू के राज्य महासचिव जयभगवान,राज्य उपप्रधान जयकुंवार दहिया व डिपो चेयरमैन खुर्शीद अहमद विशेष रूप से उपस्थित रहे।

    राज्य उप प्रधान जयकुंवार दहिया,खुर्शीद अहमद,मोहम्मद अंसार व जयसिंह चौहान ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि राज्य कमेटी की परिवहन मंत्री,महानिदेशक राज्य परिवहन एवं उच्च अधिकारियों से तीन दौर की वार्ता पहले 34 सूत्रीय मांग पत्र पर हो चुकी है। सरकार ने कर्मचारियों की मांगों व मुद्दों को जायज भी माना,पत्र जारी करने का आश्वासन भी दिया। परंतु अभी तक किसी भी मांग को लागू करने का कोई पत्र जारी नहीं किया गया।

    जिसके चलते कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधाओं पर कटौती के आदेश जारी किए जा रहे हैं,इसमें कर्मचारियों को दिया जाने वाला कपड़े धुलाई भत्ता काटना,कर्मशाला कर्मचारी को दिया जाने वाला साबुन बंद करना,साईकिल भत्ता बंद करना,रात्रि भत्ता कम करना,मार्गो का बिना निरक्षण चालक,परिचालकों का ओवरटाइम कम करना, समयानुसार किलोमीटर का बढ़ावा,बच्चों का शिक्षा भत्ता समय पर ना देना, मैडिकल कैस लेस सुविधा लागू कर समय पर मैडिकल बिलों का भुगतान समय पर करने बारे आदेश जारी करना, सभी खाली पदों पर पक्की भर्ती करना, जनसंख्या के आधार पर रोड़वेज बेड़े में 8,000 नई बसें शामिल करना आदि मांगे शामिल हैं, जिनको लेकर आठ नवंबर को हड़ताल की जाएगी।

    बैठक के दौरान किसी भी प्रकार की होने वाली क्षति पूर्ति की जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की होगी।मीटिंग में जयभगवान सी आई टी यू,जयकुंवार दहिया, खुर्शीद अहमद, मोहमद अंसार,जयसिंह चौहान,नाजीर फकरुदिन, नयाज अहमद, इकबाल आदि ने भाग लिया।