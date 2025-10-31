नूंह में साइबर ठगों का नया हथकंडा: लड़कियों की फर्जी प्रोफाइल से कर रहे ब्लैकमेल, प्रशासन अलर्ट!

संवाद सहयोगी, जागरण, फिरोजपुर झिरका। अब ठगी करने के साइबर ठग नए-नए तरीके इजाद करने लगे हैं। अपने जाल मे युवाओं को फंसाने के साथ-साथ साइबर ठग अब महिलाओं एवं लड़कियों के आईडी मांगने लगे हैं। ताकि साइबर ठगी के लिए उनको इस्तेमाल कर ब्लैक मेल किया जा सके।

शहर के वार्ड नौ में भी कुछ युवाओं द्वारा साइबर ठगी का रैकेट चलाए जाने की चर्चा जोरों पर है। इनमें से कुछ युवकों ने तो साइबर ठगी के रुपयों से काफी बेनामी संपत्ति भी बना ली है। युवाओं को ढकेल रहे नशे की ओर साइबर ठगी करने वाले जहां एक ओर शहर के कुछ युवकों को साइबर ठगी के अवैध काम में इस्तेमाल कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर अब ये ठग अपने साथियों से शहर की कुछ लड़कियों एवं महिलाओं की आईडी भी मंगवाने लगे हैं ताकि उनके माध्यम से ये लोगों को ब्लैकमेल करने के साथ- साथ साइबर ठगी भी कर सकें।