    ₹40.51 लाख का गबन: नूंह पुलिस ने क्लर्क कृष्ण कुमार को दबोचा, पूर्व जनसंपर्क अधिकारी- अकाउंटेंट फरार

    By Mohd Haroon Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 02:40 PM (IST)

    नूंह पुलिस ने जिला जनसंपर्क विभाग से 40.51 लाख रुपये के गबन के आरोप में पूर्व क्लर्क कृष्ण कुमार को गिरफ्तार किया है। अकाउंटेंट जनरल की ऑडिट रिपोर्ट म ...और पढ़ें

    नूंह पुलिस ने जिला जनसंपर्क विभाग से 40.51 लाख रुपये के गबन के आरोप में पूर्व क्लर्क कृष्ण कुमार को गिरफ्तार किया है। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, नूंह। नूंह पुलिस ने जिला जनसंपर्क विभाग से ₹40.51 लाख गबन करने के आरोपी पूर्व क्लर्क कृष्ण कुमार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस आरोपी से पैसे बरामद करेगी। इस मामले में पूर्व जिला जनसंपर्क अधिकारी सुरेश गुप्ता और पूर्व अकाउंटेंट हीना विरमानी की गिरफ्तारी अभी बाकी है।

    अकाउंटेंट जनरल की टीम ने 28 नवंबर 2023 से 15 दिसंबर 2023 के बीच ऑडिट किया। ऑडिट के दौरान अगस्त 2019 से जून 2020 के बीच अलग-अलग मदों में 14 बार संदिग्ध भुगतान किए गए। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, यह रकम 10 ऐसे लोगों को जारी की गई जिनके नाम विभाग के कर्मचारियों से मिलते-जुलते थे। लेकिन, उनके यूनिक कोड, पैन नंबर, बैंक खाते और पते असल में अलग-अलग थे। यहां तक कि गबन से जुड़े दस्तावेज भी ऑफिस में मौजूद नहीं थे।

    इस पूरी घटना के दौरान तीन अधिकारी ड्यूटी पर थे, जिनकी भूमिका की अब जांच हो रही है। इस दौरान सुरेश गुप्ता डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन्स ऑफिसर के पद पर थे, जबकि हीना विरमानी अकाउंटेंट और कृष्ण कुमार क्लर्क थे। बताया जा रहा है कि क्लर्क कृष्ण कुमार ने डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन्स ऑफिसर के डोजियर का इस्तेमाल करके यह पूरा फ्रॉड किया।

    डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन्स ऑफिसर सुरेश गुप्ता अब रिटायर हो चुके हैं, जबकि अकाउंटेंट हीना विरमानी अभी फरीदाबाद पब्लिक रिलेशन्स डिपार्टमेंट में पोस्टेड हैं। बताया जा रहा है कि कृष्ण कुमार कोसली में पोस्टेड हैं। पिछले महीने डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन्स ऑफिसर ने इस मामले की शिकायत नूंह के पुलिस सुपरिटेंडेंट से की थी, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया था।

    केस दर्ज होने के बाद आरोपी क्लर्क कृष्ण ने नूंह कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया था, लेकिन यह अर्जी खारिज हो गई थी। इसके बाद नूंह सिटी पुलिस ने गुरुवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को कोर्ट में पेश कर एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। जांच अधिकारी के मुताबिक, रिमांड के दौरान आरोपी से गबन की गई रकम बरामद करने की कोशिश की जाएगी। इस मामले में अभी दो अन्य अधिकारी फरार हैं। पुलिस भी उनकी तलाश कर रही है।