नूंह: गाड़ी चोर को बचाने के लिए ग्रामीणों और दिल्ली पुलिस में भिड़ंत, देखें PHOTOS

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 05:56 PM (IST)

    नूंह में गाड़ी चोरी के एक आरोपी को पकड़ने गई दिल्ली पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। ग्रामीणों ने पुलिस को खदेड़ दिया और आरोपी को छुड़ा लिया। पुल ...और पढ़ें

    नूंह के नंगला-जमालगढ़ गांव में गाड़ी चोरी के आरोपी को पकड़ने आई दिल्ली पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। जागरण

    जागरण संवाददाता, नूंह। शुक्रवार को पुन्हाना सदर थाने के नंगला-जमालगढ़ गांव में गाड़ी चोरी के एक आरोपी को गिरफ्तार करने आई पहाड़गंज दिल्ली पुलिस के साथ गांववालों की झड़प हो गई। झड़प का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। दिल्ली पुलिस लोकल पुलिस को बताए बिना ही कार्रवाई करने गांव पहुंच गई। हंगामे के बाद पुन्हाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई।

    गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे नंगला-जमालगढ़ के तौफीक को गाड़ी चोरी के आरोप में गिरफ्तार करने गांव पहुंची और तौफीक को अपने साथ ले जाने लगी। तौफीक के परिवार ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा किसी जुर्म में शामिल नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना था कि उसने एक पिकअप ट्रक चुराया है।

    दिल्ली पुलिस के जवान दो गाड़ियों में गांव पहुंचे और तौफीक को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगे। जब परिवार वालों ने पुलिस से तौफीक की गिरफ्तारी के सबूत मांगे तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब पुलिस वाले तौसीफ को जबरदस्ती ले जा रहे थे तो परिवार वाले उनके सामने खड़े हो गए और गाड़ियों को रोक दिया। पुलिस अधिकारियों ने बल प्रयोग किया, जिससे गांव में तीखी बहस हो गई।

    सैकड़ों ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और पुलिस से भिड़ गए। झड़प के दौरान तौसीफ भाग निकला। वीडियो में कुछ अधिकारी लाठियां चलाते दिख रहे हैं। परिवार की महिलाओं को बिना किसी महिला पुलिस अधिकारी के जबरदस्ती अंदर ले जाया जा रहा है। इस कहासुनी का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच समझौता हो गया।

    मामले के बारे में पुन्हाना सदर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ओमवीर सिंह ने बताया कि यह बात सामने आई है कि दिल्ली पुलिस गांव में आई थी, लेकिन हमारे थाने को कोई जानकारी नहीं दी गई।