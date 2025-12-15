नूंह में कोहरे का कहर, मिक्सर वाहन से टकराई सवारियों से भरी बस, सड़क पर मची चीख-पुकार

जागरण संवाददाता, नूंह। हरियाणा के नूंह में सोमवार सुबह कोहरे के चलते सड़क हादसा हो गया। फिरोजपुर झिरका से चंडीगढ़ जा रही परिवहन विभाग की बस कोहरे में सड़क का निर्माण कर रहे मिक्सर वाहन से टकरा गई। इस हादसे में ड्राइवर समेत तीन सवारियों को मामूली चोट आईहै।

बताया गया किगुरुग्रामअलवर मार्ग पर घासेड़ा ग्राम के पास यह हादसा हुआ है। बस कोशब्बीर ड्राइवर चल रहा था। शब्बीर के सिर में चोट लगी है। फिरोजपुरझिरका से सुबह पांच बजेइस बस में12 से ज्यादा लोग सवार होकरचंडीगढ़ के लिए रहे थे। इसी दौरान रास्ते में हादसा हो गया।