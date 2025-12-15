दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, CISF इंस्पेक्टर समेत दो लोगों की मौत; कई गंभीर रूप से घायल
हरियाणा के नूंह में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर कोहरे के कारण हुए दर्दनाक हादसे में सीआईएसएफ इंस्पेक्टर समेत दो लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। ब ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नूंह। हरियाणा में नूंह में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे (डीएमई) पर सोमवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में सीआईएसएफ इंस्पेक्टर समेत दो लोगों की मौत हो गई।
मृतक की पहचान इंस्पेक्टर हरीश कुमार पुत्र रूप रूपनारायण शर्मा निवासी बी16 आंबेडकर नगर अलवर के रूप में हुई है।इसके साथ-साथ करीब आधा दर्जन अन्य लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज अलग-अलग अस्पतालों में चल रहा है।
बताया गया कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे स्थित बनारसी गांव के पास पिलर नंबर-45 के पास करीब एक दर्जन गाड़ियां टकराईं।अब मार्ग से क्षतिग्रस्त गाड़ियों को हटवाया जा रहा है।
इसके अलावा जयपुर से दिल्ली जा रही एक फिगो कार दुर्घटना ग्रस्त हो गई, जिसमें एक युवक सवार था। हादसे में उसकी मौत हो गई और उसकी पहचान मोहम्मद खलील 45 वर्ष निवासी आदर्श नगर जयपुर के रूप में हुई है। उसका अपना बिजनेस था और उसके पिता का नाम शेख रजा उल्ला बताया गया है।
हादसा कैसे हुआ
एक बस जयपुर से दिल्ली की तरफ जा रही थी। कोहरे में अचानक बस के सामने कोई वाहन आ गया, उसे बचाने के चक्कर में वह अन्य वाहनों से टकरा गई। इसके बाद एक के बाद पीछे से आ रहीं कारें भिड़ गईं। ज्यादा कोहरे के कारण यहां पर लगभग 20 वाहन आपस में भिड़ गए, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हुए और दो लोगों की मौत हो गई।
घटना के बाद डीएमई पर कई घंटे तक रहा जाम
सुबह लगभग छह बजे के करीब हुए इस हादसे में दुर्घटना के बाद डीएमई पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। बचाव दल को मौके पर पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। कई घंटे के बाद वहां पर वाहनों को हटाने के लिए क्रेन मंगवाई गई। तब जाकर डीएमई पर यातायात चालू हुआ।
