ट्रैक्टर के नीचे दबकर ड्राइवर की मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल और गांव में छाया मातम

मेवात के नगीना में करहेड़ा-भादस मार्ग पर ट्रैक्टर पलटने से चालक जमशेद की मौत हो गई। वह पानी का टैंकर लेकर जा रहा था तभी ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के छह बच्चे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद से गांव में मातम छाया है।

संवाद सहयोगी, पिनगवां (मेवात)। मेवात में नगीना के करहेडा-भादस मार्ग पर एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें चालक की ट्रैक्टर के नीचे आने से मौत गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल में पहुंचाया गया।

मृतक की पहचान जमशेद निवासी भूड़बास के रूप में हुई है। हादसे के बाद गांव में मातम पसर गया और घर पर लोगों का तांता लगा हुआ है। सोमवार की सुबह 37 वर्षीय जमशेद निवासी भूड़बास पानी का टैंकर लेकर जा रहा था। जैसे ही वह करहेडा–भादस मार्ग पर पहुंचा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया जिसमें चालक की ट्रैक्टर के नीचे दबने से मौत गई। हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। हादसे की खबर सुनने के बाद गांव में मातम पसर गया।

ग्रामीणों द्वारा घटना की सूचना नगीना थाना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर उसे मांडीखेड़ा की अल आफिया अस्पताल पहुंचाया। मृतक जमशेद के छह बच्चे हैं। जो ट्रैक्टर चलाता था और पानी के टैंकर से आसपास के गांवों में पानी की सप्लाई करने का काम करता था जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। युवक की हुई अचानक मौत के बाद बच्चों के सर से बाप का आया उठ चुका है। मृतक के घर सांत्वना देने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है।