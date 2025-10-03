Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुरुग्राम-अलवर हाईवे पर डंपर ने बाइक को मारी टक्कर, मां-बेटी की मौत

    By Jagran News Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 02:02 PM (IST)

    गुरुग्राम-अलवर मार्ग पर नूंह के पास एक डंपर ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी जिसमें एक मां और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई जबकि बेटा घायल हो गया। मां अपनी बेटी का इलाज कराने बेटे के साथ नल्हड़ मेडिकल कॉलेज जा रही थी। पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई है और मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    गुरुग्राम-अलवर मार्ग पर नूंह के पास एक डंपर ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नूंह। शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग 248ए पर घासेड़ा व सलंबा गांव के बीच अज्ञात वाहन ने बाइक सवार मां, बेटी व बेटे को पीछे से टक्कर मार दी। मां-बेटी की मौत हो गई, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मृतकों की पहचान घासेड़ा निवासी जैस्मीन (17) व जैदा (52) के रूप में हुई है। घायल बेटे की पहचान तारीफ के रूप में हुई है। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया तथा मां-बेटी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया।

    जानकारी के अनुसार, घासेड़ा निवासी तारीफ शुक्रवार सुबह अपनी मां जैदा व बहन जैस्मीन को बाइक पर नल्हड़ मेडिकल कॉलेज ले जा रहा था। जैस्मीन का नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था। जैसे ही वे बाइक पर घर से निकले और घासेड़ा गांव से कुछ दूरी पर एक पेट्रोल पंप के पास पहुंचे, तभी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने पीछे से बाइक को टक्कर मार दी।

    जैस्मीन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जायदा और ड्राइवर तारीफ गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद, मौके पर जमा हुए लोगों ने घायल माँ-बेटे को नल्हड़ मेडिकल कॉलेज पहुँचाया, जहाँ डॉक्टरों ने जायदा को मृत घोषित कर दिया। घायल तारीफ का इलाज चल रहा है और उसकी हालत में सुधार बताया जा रहा है। खबर लिखे जाने तक, परिवार की ओर से पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी।

    जिले में तेज गति पर लगाम नहीं

    जिले में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता का अभाव है। यातायात पुलिस जागरूकता बढ़ाने के लिए रोजाना अभियान चलाती है, लेकिन इसके बावजूद लोग तेज गति से वाहन चलाने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिससे दुर्घटनाएँ हो रही हैं। यातायात पुलिस के इस अभियान का जनता पर कोई असर नहीं दिख रहा है।

    छोटे से लेकर बड़े वाहन चालक एक-दूसरे को ओवरटेक करने की जल्दी में रहते हैं, जो खतरे का संकेत है। यहाँ तेज गति से वाहन चलाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है।