जिले के 423 गांवों को जोड़ने वाली सड़कें होंगी चकाचक, मरम्मत कार्य पर खर्च होंगे 179 करोड़ रुपये

नूंह जिले की 423 गांवों को जोड़ने वाली जर्जर सड़कों की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। सरकार ने इसके लिए 179.4 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। इस राशि से तावडू नूंह फिरोजपुर झिरका और पुन्हाना क्षेत्रों की 176 संपर्क सड़कों (313 किमी) का नवीनीकरण किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है।

मोहम्मद हारून, नूंह। जिले के 423 गांवों को जोड़ने वाली जर्जर संपर्क सड़कों को सुधारने के प्रयास शुरू हो गए हैं। वर्षों से खस्ताहाल इन सड़कों की जल्द ही सूरत बदलेगी। सरकार इन संपर्क सड़कों के सुधार के लिए 179.4 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

इस स्वीकृत राशि से जिले के तावडू, नूंह, फिरोजपुर झिरका और पुन्हाना क्षेत्रों में 176 संपर्क सड़कों में से 313 किलोमीटर के नवीनीकरण का काम शुरू हो गया है। लोक निर्माण विभाग ने टेंडर प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। अगले छह महीनों में सभी ग्रामीण सड़कें चकाचक हो जाएंगी। बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को राहत मिलेगी।

गौरतलब है कि जिले के 423 गांवों को जोड़ने वाली संपर्क सड़कें कई वर्षों से खस्ताहाल थीं। कई सड़कों की पिछले छह वर्षों में कोई मरम्मत नहीं हुई थी। हाल ही में हुई बारिश ने सड़कों की हालत और खराब कर दी। हालात ऐसे थे कि राहगीरों को इनसे गुजरते समय झटके सहने पड़े।

लोक निर्माण विभाग ने कई महीने पहले सोहना-तावरू विधानसभा क्षेत्र में 28, नूंह में 46, फिरोजपुर झिरका में 78 और पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र में 24 सड़कों के नवीनीकरण का प्रस्ताव तैयार किया था। इस प्रस्ताव पर विभाग की अनुमानित लागत ₹179.4 करोड़ थी।

विभाग के प्रस्ताव को सर्वोच्च स्तर पर मंजूरी मिलने के बाद, सरकार ने बजट भी आवंटित कर दिया है। विभाग के अधिकारियों के अनुसार, अधिकांश सड़कों की मरम्मत के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं और कुछ पर काम शुरू भी हो गया है।

इन टेंडरों के तहत आवंटित सड़कों की मरम्मत का काम छह महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। लंबी सड़कों का काम नौ महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। इन सड़कों की मरम्मत से जनता की लंबे समय से चली आ रही बेहतर सड़क मरम्मत की मांग पूरी होगी और यात्रा आसान होगी।