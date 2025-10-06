अनाज मंडी में व्यापारियों ने टिन शेड पर किया कब्जा, सचिव ने खाली करने का जारी किया नोटिस

पुन्हाना अनाज मंडी में व्यापारियों द्वारा टीन शेड भरे होने से किसानों को फसल कटाई में परेशानी हो रही है। बारिश से फसलों को बचाने के लिए बने इन शेड्स को खाली कराने हेतु मार्केट कमेटी सचिव शैलेंद्र बंसल ने व्यापारियों को नोटिस जारी किया है। ऐसा न करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है ताकि किसानों को सुविधा मिल सके।

जागरण संवाददाता, पुन्हाना। अनाज मंडी में लगे दो टीन शेड व्यापारियों के माल से भरे पड़े हैं। इससे किसानों को फसल कटाई के सीजन में भी टीन शेड का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इससे बारिश के मौसम में उनकी फसल भीगने का खतरा बना हुआ है।

किसानों को हो रही असुविधा को देखते हुए मार्केट कमेटी सचिव शैलेंद्र बंसल ने व्यापारियों को एक दिन के भीतर शेड खाली करने का नोटिस जारी किया है। अगर व्यापारी एक दिन के भीतर शेड खाली नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

सचिव शैलेंद्र बंसल ने बताया कि इस समय फसल कटाई का सीजन चल रहा है। किसानों की फसलों को बारिश से बचाने के लिए मंडी में दो टीन शेड बनाए गए हैं। हालांकि, व्यापारी लंबे समय से इनमें अपना माल रख रहे हैं। कमेटी इनका किराया भी वसूलती है।

हालांकि, सीजन और किसानों को हो रही असुविधा को देखते हुए व्यापारियों को एक दिन का नोटिस देकर शेड खाली करने को कहा गया है ताकि किसानों को टीन शेड का लाभ मिल सके। इससे पहले भी व्यापारियों को शेड खाली करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बाद नोटिस जारी कर कार्रवाई शुरू की गई।