जलभराव को लेकर विधायक ने अधिकारियों से की चर्चा, किसानों को मुआवजा देने की उठाई मांग
नूंह में विधायक आफताब अहमद ने जलभराव की समस्या से निपटने के लिए नगर परिषद के अधिकारियों के साथ बैठक की और कई जगहों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को जल निकासी में तेजी लाने के निर्देश दिए और किसानों को मुआवजा देने की मांग की। विधायक ने बीमारियों की रोकथाम के लिए फॉगिंग कराने के भी निर्देश दिए।
जागरण संवाददाता, नूंह। नूंह में विधायक आफताब अहमद ने रविवार को नूंह नगर परिषद के अधिकारियों के साथ जलभराव से निपटने को लेकर मंथन किया। विधायक ने अधिकारियों के साथ आधा दर्जन भर जगहों का निरीक्षण किया जिनमें पलड़ी रोड, पल्ला रोड़, नलहड़ रोड, अरावली कालोनी, नूंह कब्रिस्तान, शमशान शामिल हैं।
इस मौके पर विधायक ने नप के अधिकारियों से भरे पानी की निकासी में तेजी लाने को कहा। ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े।
विधायक आफताब अहमद ने कहा कि वाटर पंप और मोटरों से पानी निकासी सुनिश्चित की जा रही है, रफ्तार को बढ़ाया जा रहा है ताकि अगली बुआई संभव हो सके। प्रयास किया जा रहा है कि पानी से फैलने वाली बीमारियों को रोकने की दिशा में काम कर रहे हैं। उम्मीद है बहुत जल्द शहर से बरसती पानी निकासी सुनिश्चित हो सकेगी।
उन्होंने नगर परिषद अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां मोटर कम है वहां और अधिक लगाकर जल निकासी तेज करने का काम करें। शहर में फॉगिंग के निर्देश दिए हैं ताकि पानी से बीमारी ना फैलें।
उन्होंने किसानों को विशेष गिरदावरी कराकर मुआवजा देने की मांग उठाई है और कहा कि किसान के नुकसान की भरपाई करने के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए ताकि उनके ज़ख्मों पर मरहम लग सके।
