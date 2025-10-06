Nuh News: तावडू मंडी में बाजरे की आवक ने तोड़े रिकॉर्ड, 65 हजार कुंतल से ज्यादा हुई आवक
रविवार दोपहर तक तावडू मंडी में 1361 किसानों से 32747 क्विंटल बाजरे की सरकारी खरीद हुई। सरकार किसानों को 575 रुपये प्रति क्विंटल भावांतर भरपाई योजना का लाभ देगी। एसडीएम के हस्तक्षेप के बाद किसानों ने सरकार का आभार जताया। किसानों को ई-खरीद पोर्टल पर फसलों का वेरिफिकेशन कराने की सलाह दी गई है ताकि खरीद में कोई बाधा न आए और उन्हें बेहतर दाम मिल सकें।
संवाद सहयोगी,तावड़ू। जिले की अलग-अलग मंडियों फिरोजपुर झिरका, पुन्हाना और नूंह में अब तक पोर्टल पर दर्ज मात्र 18 हजार 950 क्विंटल ही खरीद हुई है, जबकि अकेली तावडू मंडी में 1361 किसानों की 32 हजार 747 क्विंटल सरकारी खरीद हुई है। इन सभी किसानों को सरकार की घोषणा के अनुरूप 575 प्रति क्विंटल भावांतर भरपाई योजना का लाभ मिलेगा।
ई-खरीद पोर्टल पर फिरोजपुर झिरका मंडी में 11150 क्विंटल,नूंह मंडी में 1570 क्विंटल और पुनहाना अनाज मंडी में 6230 क्विंटल सरकारी खरीद हुई है। जबकि अकेली तावडू अनाज मंडी में ई-खरीद पोर्टल के अनुसार 1361 किसानों की 32 हजार 747 क्विंटल बाजरे की खरीद की जा चुकी है। रविवार दोपहर तक अनाज मंडी में 65000 क्विंटल से अधिक बाजरे की कुल आवक हो चुकी है।
बता दें कि दो दिन पहले ही अलग-अलग गांवों के कई दर्जन किसान एसडीएम जितेंद्र गर्ग से मिले थे। एसडीएम ने भी त्वरित संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों की ड्यूटी लगा समाधान के निर्देश दिए, जिसका असर भी देखने को मिला।
स्थानीय किसान देवेंद्र धारीवाल,इकबाल कांगरका,रईस सीलखो, मुबीन बेरी आदि ने स्थानीय प्रशासन के साथ ही मुख्यमंत्री नायब सैनी सरकार का भी आभार जताया है कि उन्होंने उनकी समस्या का तत्काल समाधान कराया।
किसान भाई पहले ई-खरीद पोर्टल पर अपनी फसलों का वेरिफिकेशन करें,उसके बाद ही बाजरे की फसल को मंडी लेकर आए। ताकि फसलों की सरकारी खरीद में किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न ना हो। अपनी फसलों को साफ सुखाकर लाएं ताकि उनको उनकी फसल के और बेहतर दाम मिल सकें।
- मनीष कुमार ,सचिव मार्केट कमेटी, तावड़ू
