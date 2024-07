Haryana News: नूंह में जलाभिषेक यात्रा को लेकर 24 घंटे तक इंटरनेट सेवाएं बंद, SMS सर्विस पर भी प्रतिबंध

Mobile internet and bulk SMS services are temporarily suspended in Nuh district till 22nd July, 18:00 hrs: Government of Haryana

"...There is an apprehension of causing tension, annoyance, agitation, damage of public & private property and disturbance of public peace &… pic.twitter.com/Ca2oYmV3JM— ANI (@ANI) July 21, 2024

जिले में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था

इस बीच, नूंह पुलिस ने कहा कि यात्रा सुचारू रूप से चले, इसे सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुलिस अधीक्षक विजय प्रताप ने 22 जुलाई 2024 को जिला नूंह में होने वाली ब्रजमण्डल जलाभिषेक यात्रा के दौरान नूंह पुलिस ने भारी वाहन चालकों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है।

पिछले साल होम गार्ड के दो जवानों की हुई थी मौत

पिछले साल 31 जुलाई को हरियाणा के नूंह जिले में भीड़ द्वारा विश्व हिंदू परिषद के जुलूस को रोकने की कोशिश, पथराव और कारों में आग लगाने की घटनाओं के दौरान होम गार्ड के दो जवानों की मौत हो गई थी और कई पुलिसकर्मियों सहित कम से कम 15 अन्य घायल हो गए थे। उसी रात, भीड़ ने गुरुग्राम में एक मस्जिद पर हमला किया और उसके नायब इमाम की हत्या कर दी। घटना मं करीब छह लोगों की मौत हो गई थी।

यह भी पढ़ें- Nuh Accident: गुरुग्राम-अलवर हाइवे पर डंपर और कार की भिड़ंत, तीन युवकों की मौत