नारनौल में बेकाबू कार का कहर, तेज रफ्तार में दुकानों में घुसी और ड्राइवर को पकड़ पुलिस के हवाले किया

जागरण संवाददाता, नारनौल। नारनौल में गांव बलाहां कलां बस स्टैंड पर सोमवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां तेज रफ्तार से आ रही एक कार दो दुकानों में जा घुसी। बताया गया कि ड्राइवर स्टेयरिंग को कंट्रोल नहीं कर पाया। दोनों दुकानों में करीब 10 से 15 हजार रुपये का नुकसान हो गया।