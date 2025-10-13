Language
    नारनौल में बेकाबू कार का कहर, तेज रफ्तार में दुकानों में घुसी और ड्राइवर को पकड़ पुलिस के हवाले किया

    By Kapil Kumar Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 11:58 AM (IST)

    नारनौल के बलाहां कलां बस स्टैंड पर सोमवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर दो दुकानों में घुस गई, जिससे 10 से 15 हजार रुपये का नुकसान हुआ। स्थानीय लोगों ने कार चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, नारनौल। नारनौल में गांव बलाहां कलां बस स्टैंड पर सोमवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां तेज रफ्तार से आ रही एक कार दो दुकानों में जा घुसी। बताया गया कि ड्राइवर स्टेयरिंग को कंट्रोल नहीं कर पाया। दोनों दुकानों में करीब 10 से 15 हजार रुपये का नुकसान हो गया।

    जानकारी के अनुसार, कार में भी काफी नुकसान हुआ है। हादसे के बाद लोगों ने कार ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।