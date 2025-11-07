खेत में हाथ-पैर बंधे खून से लथपथ मिली मासूम..., नूंह में पांच साल की बच्ची से हैवानियत; आरोपी फरार

Language
    By Mohd Haroon Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 11:06 PM (IST)

    नूंह जिले के पुन्हाना में एक ईंट भट्ठे पर पांच वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। आरोपी, इरफान, बच्ची को खेत में ले जाकर दुष्कर्म करने के बाद फरार हो गया। बच्ची के चिल्लाने पर पहुंचे परिजनों ने उसे खून से लथपथ पाया और अस्पताल पहुंचाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया है। 

    जागरण संवाददाता, नूंह। नूंह जिले के पुन्हाना क्षेत्र में एक पांच वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। बिछोर थाना क्षेत्र के एक ईंट भट्ठे पर होड़ल क्षेत्र के एक गांव का परिवार पिछले चार साल से यहां पर ईंट थापने का काम करता है।

    परिवार पास में ही झुग्गी बनाकर परिवार के साथ रहता है। इसी भट्टे पर सिंगार गांव का रहने वाला 35 वर्षीय युवक इरफान ट्रैक्टर में ईट लादने का काम करता है। इरफान नशे आदि बताय गया है।

    युवक शुक्रवार शाम करीब साढ़े सात बजे झुग्गी के पास खेल रही बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ खेत में ले गया। आरोप है कि आरोपी ने बच्ची के साथ खेत में ले जाकर बच्ची के पैर बांधकर दुष्कर्म किया।

    इसी दौरान बच्ची के स्वजन उसकी तलाश कर रहे थे। जब बच्ची के चिल्लाने की आवाज आई तो बच्ची के स्वजन मौके पर पहुंचे। आरोपी स्वजन के पहुंचने के बाद मौके पर बच्ची को खून से लथपथ अवस्था में छोड़कर फरार हो गया।

    स्वजन ने मामले की सूचना डायल 112 को दी। मौके पर पुलिस पहुंच गई है। बताया गया है खून से लथपथ घायल बच्ची को इलाज के लिए पुन्हाना की अस्पताल लाया गया है। जहां उसका उपचार चल रहा है।

    आरोपी घटना के बाद मौके से फरार हो गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। समाचार लिखे जाने तक मामले की लिखित शिकायत पुलिस का नहीं दी गई थी।

    घटना की पुष्टि करते जिला प्रवक्ता कृष्ण कुमार ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामले में पुलिस त्वरित उचित कार्रवाई करेगी। आरोपी को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा।

