खेत में हाथ-पैर बंधे खून से लथपथ मिली मासूम..., नूंह में पांच साल की बच्ची से हैवानियत; आरोपी फरार

जागरण संवाददाता, नूंह। नूंह जिले के पुन्हाना क्षेत्र में एक पांच वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। बिछोर थाना क्षेत्र के एक ईंट भट्ठे पर होड़ल क्षेत्र के एक गांव का परिवार पिछले चार साल से यहां पर ईंट थापने का काम करता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परिवार पास में ही झुग्गी बनाकर परिवार के साथ रहता है। इसी भट्टे पर सिंगार गांव का रहने वाला 35 वर्षीय युवक इरफान ट्रैक्टर में ईट लादने का काम करता है। इरफान नशे आदि बताय गया है। युवक शुक्रवार शाम करीब साढ़े सात बजे झुग्गी के पास खेल रही बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ खेत में ले गया। आरोप है कि आरोपी ने बच्ची के साथ खेत में ले जाकर बच्ची के पैर बांधकर दुष्कर्म किया।